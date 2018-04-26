Учёные из США научились управлять снами для улучшения способностей человека
Учёные из Массачусетского технологического института, США, разработали технологию, позволяющую контролировать сон. По мнению специалистов, новинка позволит улучшить способности человека.
Учёные провели исследование, показавшее, что человек может улучшить свои способности при длительном нахождении в фазе между глубоким сном и бодрствованием. Для того чтобы задержать человека подольше в этом промежутке была разработана перчатка Dormio. Специалисты сообщают, что новинка представляет собой перчатку, в которую встроен датчик давления и микроконтроллер. Изобретение соединено с электроэнцефалографом.
В ходе эксперимента участники сжимали ладонь в перчатке перед сном. Активность мозга считывалась приборами. Как только человек начинал погружаться в сон, робот Jibo просил их вспомнить о каком-либо предмете. Расспросы способствовали тому, что человек дольше задерживался в фазе микросна, что мешало полному погружению в глубокий сон.