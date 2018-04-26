Учёные из США научились управлять снами для улучшения способностей человека

Учёные провели исследование, показавшее, что человек может улучшить свои способности при длительном нахождении в фазе между глубоким сном и бодрствованием. Для того чтобы задержать человека подольше в этом промежутке была разработана перчатка Dormio. Специалисты сообщают, что новинка представляет собой перчатку, в которую встроен датчик давления и микроконтроллер. Изобретение соединено с электроэнцефалографом.В ходе эксперимента участники сжимали ладонь в перчатке перед сном. Активность мозга считывалась приборами. Как только человек начинал погружаться в сон, робот Jibo просил их вспомнить о каком-либо предмете. Расспросы способствовали тому, что человек дольше задерживался в фазе микросна, что мешало полному погружению в глубокий сон.