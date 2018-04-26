Путешественница во времени из 3800 года показала фото «мертвого» будущего мира

Девушка, сделавшая скачок в 3800 год, рассказала о «секретных технологиях» того времени, а свой рассказ подтвердила фотоснимком. По словам Беллы, некий мужчина отправил ее в будущее, где она сделала пресловутый снимок.Путешественница во времени считала, что окажется в современном и интересном месте, однако увидела сплошные разрушения, человеческие трупы и множество снующих повсюду роботов.Белла решила пройтись по городу и сделать несколько снимков. Она считает, что будущий мир будет уничтожен роботами.Профессор Уильям Хискок из Университета штата Монтана заявил, что сейчас у человечества нет технологий, позволяющих какое-либо перемещение во времени и пространстве.