Житель Нидерландов запечатлел на камеру огромный глаз в небе
Пользователь сетей под ником MrMBB333 опубликовал на своей странице фото, переданное ему другом из Нидерландов. Он запечатлел на камеру огромный глаз в небе, после чего сам был поражен таким зрелищем.
Мужчина ехал на работу, но заметил такое чудо в облаках. Он сразу обратил внимание на правильные формы необычной аномалии, после чего решил показать материалы специалистам. Скептики упомянули об оптической иллюзии, но для верующих лиц глаз стал знамением Бога, адресованным всему человечеству.
Исследователи считают явление подтверждением их теории о разумных облаках. Все образования никогда не бывают случайными, но возникают при участии незримых существ, которые хотят сообщить важную информацию свидетелям событий.