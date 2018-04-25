Житель Нидерландов запечатлел на камеру огромный глаз в небе

Мужчина ехал на работу, но заметил такое чудо в облаках. Он сразу обратил внимание на правильные формы необычной аномалии, после чего решил показать материалы специалистам. Скептики упомянули об оптической иллюзии, но для верующих лиц глаз стал знамением Бога, адресованным всему человечеству.Исследователи считают явление подтверждением их теории о разумных облаках. Все образования никогда не бывают случайными, но возникают при участии незримых существ, которые хотят сообщить важную информацию свидетелям событий.