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Глава секретной службы США заявил о существовании инопланетных кораблей

Глава секретной службы Луис Элизондо заявил о том, что инопланетные корабли существуют. Экс-чиновник руководил секретным проектом Министерства обороны США, целью которого было исследование НЛО, а сейчас готов рассказать о существовании высокотехнологичных объектах, которыми ни одна нация на Земле не обладает.

Глава секретной службы США заявил о существовании инопланетных кораблей


По словам Элизондо, при встрече с НЛО их команда ощущала большое преимущество внеземных кораблей над своими суднами. Он также отметил, что пришельцы не проявляли враждебности никогда. Команды главы секретной службы лишь наблюдала за маневрами инопланетян, которые на своих летательных аппаратах двигались более, чем 13 тыс. км/ч.

Дэвид Фравор, командир ВМС США, также рассказал о встрече с НЛО в 2004 году. В то время он руководил отрядом истребителей ВМС США, выполняя при этом маневры на истребителе F/A – 18 «Хорнет». Он увидел НЛО вблизи побережья Сан-Диего. Объект имел длину в 40 футов длиной без крыльев, возвышаясь над поверхностью воды.

Будучи в отставке Элизондо письмо в Министерство обороны, в котором изложил свой вопрос относительно существования НЛО. В частности, его интересовало, почему этой проблеме не уделяется должное время и силы.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 04:00
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