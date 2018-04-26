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Ученые: Пищевая сода может быстро избавить человека от ревматоидного артрита

Американские ученые доказали, что пищевая сода может быстро избавить человека от ревматоидного артрита. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они провели ряд исследований и выяснили, что суточная доза, принимаемая раз в сутки, может помочь пациентам облегчить болевые ощущения в суставах и вылечить недуг. Раствор соды может улучшить кровообращение и обеспечить ткани питательными элементами.

Ученые: Пищевая сода может быстро избавить человека от ревматоидного артрита


Также он помогает наладить нормальный обмен веществ в суставах, облегчая состояние человека благодаря обезболивающему эффекту. Ученые рекомендуют перед таким курсом лечения посоветоваться со своим врачом, чтобы избежать осложнений в случае других патологий организма.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00
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