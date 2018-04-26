Ученые: Пищевая сода может быстро избавить человека от ревматоидного артрита
Американские ученые доказали, что пищевая сода может быстро избавить человека от ревматоидного артрита. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Они провели ряд исследований и выяснили, что суточная доза, принимаемая раз в сутки, может помочь пациентам облегчить болевые ощущения в суставах и вылечить недуг. Раствор соды может улучшить кровообращение и обеспечить ткани питательными элементами.
Также он помогает наладить нормальный обмен веществ в суставах, облегчая состояние человека благодаря обезболивающему эффекту. Ученые рекомендуют перед таким курсом лечения посоветоваться со своим врачом, чтобы избежать осложнений в случае других патологий организма.