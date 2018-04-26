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Учёные нашли в долине реки Нил останки лошади, возрастом 3 тысячи лет

Учёные в ходе раскопок обнаружили в долине реки Нил останки лошади. Анализ показал, что животное умерло 3 тысячи лет. Открытие поможет получить представление о роли животных в жизни человека в то время.

Учёные нашли в долине реки Нил останки лошади, возрастом 3 тысячи лет


Учёные сообщают о первом случае обнаружения захоронения лошади в долине реки Нил. Останки животного находились на глубине 1,5 метра, что свидетельствует о её преднамеренном погребении. Анализ показал, что лошадь умерла 1050-728 гг до н.э. Животное имело следы материи на копытах, что указывает на то, что оно было погребено в саване. Наличие железной уздечки, а также характерные изменения в суставах означает, что лошадь использовали для перевозки колесниц.

Учёные отмечают, что во время раскопок в том регионе ранее были обнаружены предметы по уходу за лошадьми. Однако они и подумать не могли, что им удастся найти останки животного, возрастом 3 тысячи лет. Способ захоронения и наличие погребального савана указывает на хорошее отношение хозяев к животному.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 03:00
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