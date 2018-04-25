В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 килограмм героина и взрывчатку

По сообщению телеканала Globovision, упомянутый груз задержали в аэропорту еще в прошлогоднем сентябре по причине ненадлежащего оформления документации. И вот только сейчас у таможенников добрались рук до «законсервированной» проблемы, и они решили проверить содержимое упакованного в пластиковые бочки груза.В результате проверки на месте заявленных перевозчиком химических веществ для производства медицинских препаратов в бочках были уложены наркотики и взрывчатка.