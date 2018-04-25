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В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 килограмм героина и взрывчатку

Во вторник, 25 апреля, сотрудники бразильской таможенной службы обнаружили в аэропорту Рио-де-Жанейро 50 килограмм взрывчатки и около 100 килограмм героина среди груза, прибывшего из Китая.

В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 килограмм героина и взрывчатку


По сообщению телеканала Globovision, упомянутый груз задержали в аэропорту еще в прошлогоднем сентябре по причине ненадлежащего оформления документации. И вот только сейчас у таможенников добрались рук до «законсервированной» проблемы, и они решили проверить содержимое упакованного в пластиковые бочки груза.

В результате проверки на месте заявленных перевозчиком химических веществ для производства медицинских препаратов в бочках были уложены наркотики и взрывчатка.
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Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 20:15
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