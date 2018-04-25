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Роман Авдеев делает всё для процветания ФК «Торпедо»

В преддверии ЧМ по футболу даже те люди, которые не увлекаются спортом, все более обращают внимание на околофутбольные и футбольные новости, пишет Цензуры.нет.

Футбольная команда «Торпедо» когда-то гремела на весь Союз, потом упадок, который в 90-ые был характерный для всей России. Однако «Торпедо» смог выжить. Клуб до сих пор продолжает вести борьбу за свое место, при этом болельщики вкладывают много энергии, поддерживая родную команду.

Недавно главным акционером клуба стал Роман Иванович Авдеев. Он является человеком, не стремящимся к публичности, при этом более знаменит по «Московскому кредитному банку», однако много сделал для поддержки спорта, а также для детей из детских домов.
Роман Иванович поведал, что когда он в первый раз оказался на стадионе, его поразила сказочная атмосфера, царившая в этом месте. Однако когда он узнал, что там нет своей футбольной команды, то понял, что не должно так быть. По словам Авдеева, он раньше не был футбольным фанатом, и за всю свою жизнь всего несколько раз посещал стадион. Однако теперь Роман Иванович проникся данным видом спорта и стал поклонником «Торпедо».

Во время встречи с болельщиками вопрос касательно дальнейшей судьбы встал остро. Участники спрашивали у Романа Ивановича, имеет ли он друзей, владеющих футбольными клубами? Болельщикам, скорей всего, хотелось понять, серьезны ли намерения нового акционера. Авдеев заявил, что таких друзей у него нет, однако спортивный азарт ему присущ. Цель клуба – это победа в каждом матче, при этом в следующем сезоне - попасть в ФНЛ.
Роман Авдеев делает всё для процветания ФК «Торпедо»

В данное время клубу приходится разбираться с рядом прозаических вопросов. Незаконно были конфискованы товарные знаки. В «Мячково» опорная база клубу не принадлежит, а прежнее начальство оставило миллиардные долги! Роман Иванович обещал разобраться также со стадионом, потому что этот проект никуда не годится. По его словам, он будет строить современный стадион.

В конце встречи с болельщиками также выступил главный тренер футбольной команды Игорь Колыванов. Он поведал, что ежедневно учит футболистов тому, чтобы они были горды, что попали в такой известный клуб, как «Торпедо». По словам Колыванова, футбольный век краток, и поэтому надо сделать все возможное для того, чтобы успеть прославить Россию, клуб, а также своих близких. Тренер «Торпедо» надеется на то, что в следующем сезоне команде удастся выйти в ФНЛ.
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:27
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