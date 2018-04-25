Евгений Петросян предстал в модном образе

Семидесятидвухлетний отечественный юморист Евгений Петросян в своем микроблоге Instagram постоянно делится модными образами, чем очень радует своих фолловеров. Для последнего снимка комик выбрал пальто, где цвета разделены пополам, а именно с одной стороны пальто черное, а с другой светло-оливковое. Петросян под фото написал, что данное пальто прямо как теперешняя погода, которая бывает то пасмурной, то солнечной. Публикация в течение суток сумела собрать свыше 2 400 тысяч отметок «Мне нравится» и более 30 лестных комментариев от многочисленных фанатов юмориста.Ранее Петросян обнародовал фото, на котором запечатлен в черной косухе. Также на днях появился снимок подготовки комика к «Юморине», где на первой репетиции артист готовил большую сцену.