АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Евгений Петросян предстал в модном образе

Евгений Петросян постоянно удивляет фанатов в рамках Instagram. Сейчас, вместо байкерской косухи, семидесятидвухлетний шоумен выбрал двухцветное пальто.

Евгений Петросян предстал в модном образе

Семидесятидвухлетний отечественный юморист Евгений Петросян в своем микроблоге Instagram постоянно делится модными образами, чем очень радует своих фолловеров. Для последнего снимка комик выбрал пальто, где цвета разделены пополам, а именно с одной стороны пальто черное, а с другой светло-оливковое. Петросян под фото написал, что данное пальто прямо как теперешняя погода, которая бывает то пасмурной, то солнечной. Публикация в течение суток сумела собрать свыше 2 400 тысяч отметок «Мне нравится» и более 30 лестных комментариев от многочисленных фанатов юмориста.

Ранее Петросян обнародовал фото, на котором запечатлен в черной косухе. Также на днях появился снимок подготовки комика к «Юморине», где на первой репетиции артист готовил большую сцену.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Дефицит цинка вызывает у женщин бесплодие
Поклонники Яны Рудковской негативно отреагировали
Супруг Ксении Собчак шокировал пользователей
«Газпром» назвал срок окончания строительства
Синоптики предупредили московских жителей об
Евгений Петросян предстал в модном образе
Ольга Жарикова продемонстрировала, какой была при
Сергей Лазарев в Нижнем Новгороде оседлал жеребца
Анастасия Волочкова разгневала поклонников
Ученые и общественники: срочно требуются жесткие
Учёные: Детское ожирение виновно в сбое месячных
Статистика: Российские суды стали оправдывать еще
Учёные: Мозг реагирует на картофельные чипсы, как
Хейтеры раскритиковали Дарью Пынзарь за небритое
Игорь Николаев опубликовал в Instagram фото
Никита Джигурда выступил за свободу кормления
В Китае обезьяна расцарапала лицо туристу за злую
Ученые назвали 7 продуктов, «съедающих» жир
Глава МИД Саудовской Аравии призвал Катар
Астрономы обнаружили мощную вспышку на красном
Камеры наблюдения зафиксировали в Йеллоустоунском
Кети Перри объявила о помолвке с Орландо Блумом
Анна Седокова озадачила своих фолловеров снимком
Цены на вторичное жилье в России снизились до
Роман Авдеев делает всё для процветания ФК
В Египте были найдены черные саркофаги внеземного
Поклонники опасаются, что Евгению Феофилактову
Sotheby's выставил картину Модильяни с рекордной
Арестованное в ОАЭ судно Crystal East из России
Ученые подтвердили библейское пророчество о
Просмотреть все новости