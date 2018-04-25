Учёные: Дефицит цинка вызывает у женщин бесплодие

Учёные сообщают, что женщины, желающие завести ребёнка, должны перед зачатием проверить уровень цинка в организме. Исследование показало, что минерал оказывает влияние на женскую фертильность. Согласно статистике по США, 80% женщин имеют нехватку цинка в организме.Учёные считают, что решить проблему бесплодия можно путём назначения пищевых добавок, содержащих цинк. Специалисты подчёркивают, что ранее научное сообщество недостаточно обращало внимание на то, как уровень минералов влияет на развитие и качества яйцеклеток. При дефиците цинка женщина может безуспешно пытаться забеременеть. В случае нормализации количества минерала в организме может понадобиться три месяца для зачатия.