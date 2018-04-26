АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Ученые: На Марсе обнаружены остатки древней грязи

В процессе изучения трещин на одном из участков поверхности Марса, ученые пришли к заключению о том, что они сформировались под воздействием воздуха на высыхающую грязь.

Ученые: На Марсе обнаружены остатки древней грязи


Участок марсианской поверхности, который прозвали «Old Soaker», обнаружил марсоход Curiosity. Теперь исследователи Марса смогут по-новому взглянуть на прошлое Красного гиганта.

Обнаруженное место ученые исследовали посредством камеры марсохода Mastcam, а также импульсного лазера ChemCam и спектрометра. По мнению ученых, марсианская поверхность покрыта следами от усыхания жидкости. Трещины на поверхности грунта планеты образуются под воздействием воздуха, когда растворенные частицы грязи преобразовываются в пыль и уносятся воздушными массами. Подобная картина свидетельствует о том, что в кратере Гейла, где и были обнаружены трещины, в свое время происходили большие колебания уровня жидкости.

Исследователи считают, что «Old Soaker» освещает тот период истории Марса, когда там еще была вода. Подобные процессы, образовывавшие трещины на грунте Марса, специалисты сравнивают с Земными.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 02:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные нашли в долине реки Нил останки лошади,
Ученые: На Марсе обнаружены остатки древней грязи
Ученые: Сверхмассивные черные дыры странствуют по
Финляндия прекратит эксперимент по выплате
В сингапурском зоопарке умер единственный в мире
Рассеивание света способно связать холодные атомы
Фото Тимати с подушкой с изображением фекалий
Учёные: Во льдах Арктики обнаружено рекордное
Блогер из Великобритании продегустировал хлеб,
Nissan официально представил электрическую версию
В Японии ожидается извержение вулкана
Ученые создали мягкого прозрачного робота-угря,
Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото в
Над Владивостоком местный житель заметил НЛО
Новая космическая карта от ESA революционизирует
Ученые экспериментально доказали, как астероиды
Nissan продемонстрировал "экстремальный" пикап
MasterCard запустила в России переводы по номеру
Ученые: Дети оказались выносливее
Обновленный седан Lexus ES презентован в Пекине
Кайли Дженнер за 11 недель похудела до модельных
В Пекине презентован удлиненный кроссовер Audi Q5
Учёные: Некоторые виды рыб способны снижать риск
У начинающих хакеров появились учителя по взлому
Исследователи запечатлели на камеры НЛО во время
В Пекине презентован полностью электрический
Учёные приспособили 3D-принтер для печатания еды
Рамзан Кадыров заявил, что ЗАГС создан для
Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со
Поклонники Димы Билана раскритиковали его новый
Просмотреть все новости