Ученые: На Марсе обнаружены остатки древней грязи

Участок марсианской поверхности, который прозвали «Old Soaker», обнаружил марсоход Curiosity. Теперь исследователи Марса смогут по-новому взглянуть на прошлое Красного гиганта.Обнаруженное место ученые исследовали посредством камеры марсохода Mastcam, а также импульсного лазера ChemCam и спектрометра. По мнению ученых, марсианская поверхность покрыта следами от усыхания жидкости. Трещины на поверхности грунта планеты образуются под воздействием воздуха, когда растворенные частицы грязи преобразовываются в пыль и уносятся воздушными массами. Подобная картина свидетельствует о том, что в кратере Гейла, где и были обнаружены трещины, в свое время происходили большие колебания уровня жидкости.Исследователи считают, что «Old Soaker» освещает тот период истории Марса, когда там еще была вода. Подобные процессы, образовывавшие трещины на грунте Марса, специалисты сравнивают с Земными.