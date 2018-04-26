Ученые: На Марсе обнаружены остатки древней грязи
В процессе изучения трещин на одном из участков поверхности Марса, ученые пришли к заключению о том, что они сформировались под воздействием воздуха на высыхающую грязь.
Участок марсианской поверхности, который прозвали «Old Soaker», обнаружил марсоход Curiosity. Теперь исследователи Марса смогут по-новому взглянуть на прошлое Красного гиганта.
Обнаруженное место ученые исследовали посредством камеры марсохода Mastcam, а также импульсного лазера ChemCam и спектрометра. По мнению ученых, марсианская поверхность покрыта следами от усыхания жидкости. Трещины на поверхности грунта планеты образуются под воздействием воздуха, когда растворенные частицы грязи преобразовываются в пыль и уносятся воздушными массами. Подобная картина свидетельствует о том, что в кратере Гейла, где и были обнаружены трещины, в свое время происходили большие колебания уровня жидкости.
Исследователи считают, что «Old Soaker» освещает тот период истории Марса, когда там еще была вода. Подобные процессы, образовывавшие трещины на грунте Марса, специалисты сравнивают с Земными.
Участок марсианской поверхности, который прозвали «Old Soaker», обнаружил марсоход Curiosity. Теперь исследователи Марса смогут по-новому взглянуть на прошлое Красного гиганта.
Обнаруженное место ученые исследовали посредством камеры марсохода Mastcam, а также импульсного лазера ChemCam и спектрометра. По мнению ученых, марсианская поверхность покрыта следами от усыхания жидкости. Трещины на поверхности грунта планеты образуются под воздействием воздуха, когда растворенные частицы грязи преобразовываются в пыль и уносятся воздушными массами. Подобная картина свидетельствует о том, что в кратере Гейла, где и были обнаружены трещины, в свое время происходили большие колебания уровня жидкости.
Исследователи считают, что «Old Soaker» освещает тот период истории Марса, когда там еще была вода. Подобные процессы, образовывавшие трещины на грунте Марса, специалисты сравнивают с Земными.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 02:00