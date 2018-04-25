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Статистика: Российские суды стали оправдывать еще реже

Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор рассказал журналистам, что доля оправдательных приговоров в России понизилась до 0,2%. По его словам, чаще стали судить за преступления в сфере экономики.

По статистике, российские судьи в прошедшем году вынесли оправдательный вердикт только полутора тысячам человек . Этот показатель оказался втрое меньшим, чем в 2012 году. Из 466 рассмотренных дел - только в одном случае выносится оправдательный приговор (0,2%). Как отмечают правоохранители, чаще стали судить в сфере экономики.

Статистика: Российские суды стали оправдывать еще реже


Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор рассказал, что адвоката в суде стали меньше слушать и все остается на усмотрение судьи - суд не исследует доказательства и весь процесс может занять один или несколько дней. Также Скуратов отметил, что это свидетельствует о "низком качестве" следствия и судопроизводства.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:55
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