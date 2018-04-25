Статистика: Российские суды стали оправдывать еще реже

По статистике, российские судьи в прошедшем году вынесли оправдательный вердикт только полутора тысячам человек . Этот показатель оказался втрое меньшим, чем в 2012 году. Из 466 рассмотренных дел - только в одном случае выносится оправдательный приговор (0,2%). Как отмечают правоохранители, чаще стали судить в сфере экономики.Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор рассказал, что адвоката в суде стали меньше слушать и все остается на усмотрение судьи - суд не исследует доказательства и весь процесс может занять один или несколько дней. Также Скуратов отметил, что это свидетельствует о "низком качестве" следствия и судопроизводства.