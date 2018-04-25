Исследователи запечатлели на камеры НЛО во время вылета из “Зоны 51”

Несколько объектов на большой скорости уносились прочь от этого места, шокировав своим внешним видом невольных свидетелей события. Уфологи давно говорили, что военные скрывают от людей факты контактов с представителями внеземных цивилизаций, но не имели доказательств, подтверждающих их слова.Сейчас пользователи после просмотра сюжета тоже были поражены видом НЛО, уже не сомневаясь, что они реально существуют на нашей планете. Власти страны пытаются скрыть информацию от людей, а территория военного объекта охраняется и не пускает внутрь журналистов.