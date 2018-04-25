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Армен Джигарханян засекретил жилье от бывшей супруги

Армен Джигарханян, являющийся известным отечественным актёром, засекретил все сведения по собственной недвижимости с помощью Росреестра.

Армен Джигарханян засекретил жилье от бывшей супруги


Дабы экс-супруга актера - Виталина Цымбалюк-Романовская, не смогла ничего узнать касательно жилья Джигарханяна, Армен Борисович вынужден был засекретить свою недвижимость. Пианистка обвинила бывшего мужа, что он на противозаконных основаниях лишил ее однокомнатной квартиры, которая находится в Глухово. Виталина обратилась в Росреестр, чтобы понять, почему это произошло.

Оказалось, что информация касательно вопросов жилья заблокирована. Знакомые Джигарханяна сообщили, что данные действительно ограничены по просьбе артиста, таким образом, государство защищает имущество пожилого актера. По мнению представителей Цымбалюк-Романовской, недвижимость уже продана друзьями ее экс-супруга.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:33
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