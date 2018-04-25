Поклонники опасаются, что Евгению Феофилактову бьют в ее новом доме
Многочисленные поклонники бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой принялись бить тревогу.
Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью продолжает активно наблюдать большое количество телезрителей. С прошлого года Евгения стала демонстрировать в личном микроблоге, что сказочно живет в роскошнейшем загородном особняке своего нового возлюбленного, однако фанаты не верят девушке.
Феофилактова не единожды выкладывала и продолжает публиковать у себя на страничке в социальной сети Инстаграм множество фотографий, на которых она позирует на фоне богатого дворца.
Как бы то ни было, но внимательные подписчики Жени в последнее время начали замечать, что с тех пор, как экс-звезда решила жить в загородном доме своего нового избранника, она перестала появляться в обществе. Многие фолловеры уверены, что ТВ-звезде приходится наслаждаться приятными удобствами в золотой клетке.
В последнее время многочисленные поклонники Евгении начали бить тревогу. Буквально каждый из них уверен, что сожитель не только не выпускает Феофилактову из особняка, но и даже бьет ее. А поводом для таких разговоров стала вечеринка, которая на днях прошла в особняке.
Только вот на этом мероприятии, которую затеял новый возлюбленный бывшей участницы «Дома-2», кроме его друзей-мужчин больше никого не было. Жене же ее сожитель не разрешил даже сидеть за столом, а указал на место возле него. Девушке пришлось почти всю вечеринку просто стоять.
На фото видно, что друзья избранника Феофилактовой захламили буквально весь особняк мусором, грязными носками и обувью. После подобных снимков фанаты Евгении пребывают в полной уверенности, что блондинка попросту не может сбежать из роскошного особняка.
Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью продолжает активно наблюдать большое количество телезрителей. С прошлого года Евгения стала демонстрировать в личном микроблоге, что сказочно живет в роскошнейшем загородном особняке своего нового возлюбленного, однако фанаты не верят девушке.
Феофилактова не единожды выкладывала и продолжает публиковать у себя на страничке в социальной сети Инстаграм множество фотографий, на которых она позирует на фоне богатого дворца.
Как бы то ни было, но внимательные подписчики Жени в последнее время начали замечать, что с тех пор, как экс-звезда решила жить в загородном доме своего нового избранника, она перестала появляться в обществе. Многие фолловеры уверены, что ТВ-звезде приходится наслаждаться приятными удобствами в золотой клетке.
В последнее время многочисленные поклонники Евгении начали бить тревогу. Буквально каждый из них уверен, что сожитель не только не выпускает Феофилактову из особняка, но и даже бьет ее. А поводом для таких разговоров стала вечеринка, которая на днях прошла в особняке.
Только вот на этом мероприятии, которую затеял новый возлюбленный бывшей участницы «Дома-2», кроме его друзей-мужчин больше никого не было. Жене же ее сожитель не разрешил даже сидеть за столом, а указал на место возле него. Девушке пришлось почти всю вечеринку просто стоять.
На фото видно, что друзья избранника Феофилактовой захламили буквально весь особняк мусором, грязными носками и обувью. После подобных снимков фанаты Евгении пребывают в полной уверенности, что блондинка попросту не может сбежать из роскошного особняка.