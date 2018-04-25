АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Поклонники опасаются, что Евгению Феофилактову бьют в ее новом доме

Многочисленные поклонники бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой принялись бить тревогу.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью продолжает активно наблюдать большое количество телезрителей. С прошлого года Евгения стала демонстрировать в личном микроблоге, что сказочно живет в роскошнейшем загородном особняке своего нового возлюбленного, однако фанаты не верят девушке.

Поклонники опасаются, что Евгению Феофилактову бьют в ее новом доме

Феофилактова не единожды выкладывала и продолжает публиковать у себя на страничке в социальной сети Инстаграм множество фотографий, на которых она позирует на фоне богатого дворца.

Как бы то ни было, но внимательные подписчики Жени в последнее время начали замечать, что с тех пор, как экс-звезда решила жить в загородном доме своего нового избранника, она перестала появляться в обществе. Многие фолловеры уверены, что ТВ-звезде приходится наслаждаться приятными удобствами в золотой клетке.

В последнее время многочисленные поклонники Евгении начали бить тревогу. Буквально каждый из них уверен, что сожитель не только не выпускает Феофилактову из особняка, но и даже бьет ее. А поводом для таких разговоров стала вечеринка, которая на днях прошла в особняке.

Поклонники опасаются, что Евгению Феофилактову бьют в ее новом доме

Только вот на этом мероприятии, которую затеял новый возлюбленный бывшей участницы «Дома-2», кроме его друзей-мужчин больше никого не было. Жене же ее сожитель не разрешил даже сидеть за столом, а указал на место возле него. Девушке пришлось почти всю вечеринку просто стоять.

На фото видно, что друзья избранника Феофилактовой захламили буквально весь особняк мусором, грязными носками и обувью. После подобных снимков фанаты Евгении пребывают в полной уверенности, что блондинка попросту не может сбежать из роскошного особняка.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:02
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цены на вторичное жилье в России снизились до
Роман Авдеев делает всё для процветания ФК
В Египте были найдены черные саркофаги внеземного
Поклонники опасаются, что Евгению Феофилактову
Sotheby's выставил картину Модильяни с рекордной
Арестованное в ОАЭ судно Crystal East из России
Ученые подтвердили библейское пророчество о
Обнаженная Ким Кардашьян обмазалась ради денег
Алсу продемонстрировала естественную красоту
Капаклы и Купин из-за поездки в Египет «слетели»
Крис Кельми испугал поклонников своим видом
В Виргинии американцы сделали снимок белоснежной
38-летняя Анна Семенович постаревшим видом
Исследователи с помощью Google Maps нашли
ESA имитирует аварии спутников для предотвращения
Альбина Джанабаева с внушительным вырезом
В Трансильвании ученые нашли вид древних
В МКБ снизили процентные ставки по
Равшана Куркова показала поклонникам фото своей
Станислав Садальский опубликовал в Instagram
Эксперты определили наиболее важные недостатки
Автоэксперты назвали ТОП-10 самых импортируемых в
Стас Михайлов «перешел дорогу» Ольге Бузовой
Aznom презентовала роскошный лимузин на основе
Хейтеры в ужасе от толстых ног Ольги Бузовой
В КНР “упавшая” с неба собака нанесла серьезные
Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна
Жители Новосибирска запечатлели на фото девушку с
Дочь Ксении Бородиной устроила подругам просмотр
Около Анапы произошло сильное землетрясение
Просмотреть все новости