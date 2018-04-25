Поклонники опасаются, что Евгению Феофилактову бьют в ее новом доме

Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью продолжает активно наблюдать большое количество телезрителей. С прошлого года Евгения стала демонстрировать в личном микроблоге, что сказочно живет в роскошнейшем загородном особняке своего нового возлюбленного, однако фанаты не верят девушке.Феофилактова не единожды выкладывала и продолжает публиковать у себя на страничке в социальной сети Инстаграм множество фотографий, на которых она позирует на фоне богатого дворца.Как бы то ни было, но внимательные подписчики Жени в последнее время начали замечать, что с тех пор, как экс-звезда решила жить в загородном доме своего нового избранника, она перестала появляться в обществе. Многие фолловеры уверены, что ТВ-звезде приходится наслаждаться приятными удобствами в золотой клетке.В последнее время многочисленные поклонники Евгении начали бить тревогу. Буквально каждый из них уверен, что сожитель не только не выпускает Феофилактову из особняка, но и даже бьет ее. А поводом для таких разговоров стала вечеринка, которая на днях прошла в особняке.Только вот на этом мероприятии, которую затеял новый возлюбленный бывшей участницы «Дома-2», кроме его друзей-мужчин больше никого не было. Жене же ее сожитель не разрешил даже сидеть за столом, а указал на место возле него. Девушке пришлось почти всю вечеринку просто стоять.На фото видно, что друзья избранника Феофилактовой захламили буквально весь особняк мусором, грязными носками и обувью. После подобных снимков фанаты Евгении пребывают в полной уверенности, что блондинка попросту не может сбежать из роскошного особняка.