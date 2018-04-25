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В сингапурском зоопарке умер единственный в мире тропический белый медведь

В Facebook появилось сообщение, опубликованное сотрудниками сингапурского зоопарка. После болезни там умер единственный в мире тропический белый медведь.

В последнее время животное по кличке Инука находилось под наркозом, потому что состояние здоровья 27-летнего питомца ухудшилось. Врачи решили не выводить медведя из такого состояния и поддерживать его препаратами. Сейчас на планете больше не осталось таких видов, так что кончина редкого представителя фауны стала большой утратой для людей.

В сингапурском зоопарке умер единственный в мире тропический белый медведь


Он пережил своих диких сородичей на 10 лет, а также имел 505- килограммовый вес и почти трехметровую длину тела. Зверь страдал от артрита, имел ушную инфекцию и мучился от болей в зубах. Также с возрастом конечности медведя ослабли, и он не мог передвигаться из-за веса.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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