Госдума планирует ввести в России новый налог для нефттегазовой отрасли

Законопроект по изменению налогообложения для нефтяной отрасли принят Госдумой в первом чтении. В нем предусматривается ввести дифференцированное налогообложение для четырёх групп участков недр. Это положение предусматривает корректировки обязательных выплат в зависимости от их перспективности и выработки.Очередное рассмотрение этого законодательного акта состоится 2 мая - тогда его рассмотрят во втором чтении. По словам законодателей - с 2019 года такую практику начнут применять на нескольких территориях, где происходит добыча углеводородного топлива.