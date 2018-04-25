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Госдума планирует ввести в России новый налог для нефттегазовой отрасли

Введение нового налога на НДД (дополнительный доход) может изменить положение в нефтяной отрасли. Такой законопроект принят в I-м чтении. По словам специалистов, он предусматривает внесение фундаментальных изменений в налогообложение данной отрасли.

Законопроект по изменению налогообложения для нефтяной отрасли принят Госдумой в первом чтении. В нем предусматривается ввести дифференцированное налогообложение для четырёх групп участков недр. Это положение предусматривает корректировки обязательных выплат в зависимости от их перспективности и выработки.

Госдума планирует ввести в России новый налог для нефттегазовой отрасли


Очередное рассмотрение этого законодательного акта состоится 2 мая - тогда его рассмотрят во втором чтении. По словам законодателей - с 2019 года такую практику начнут применять на нескольких территориях, где происходит добыча углеводородного топлива.
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dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 19:05
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