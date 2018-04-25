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Рассеивание света способно связать холодные атомы

Используя лазерный луч, физиками изучена система из 2-х холодных атомов в условиях двумерной плоскости. На основании анализа установлено, что при одновременном рассеянии света, в системе на объектах образуются метастабильные и связанные состояния, причем без вязкого трения.

Группу ученых возглавлял Карлос Максимо, в ходе исследований специалистами доказана возможность оптического связывания частиц в условиях радиационного трения, которое, в свою очередь, влияет на световое рассеяние. Для получения результата, физики решили целую систему из дифференциальных уравнений, описывающих двумерную плоскость в которой свободно передвигается на двух уровнях пара идентичных атомов.
Рассеивание света способно связать холодные атомы


Подобная система создается с помощью пары лазерных пучков, которые распространяются вдоль противоположных плоскостей, именно это препятствует выходу из плоскости атомов. При условии их невозвращения, на устойчивость системы влияет только частота излучения, которое удерживает их. Так же на зависимость влияла соответствующая разность между частотами как непосредственно удерживающей волны, так и создаваемое атомом излучение («расстройки»).

В результате установлено, что при определенной частоте, жизнь метастабильного состояния прямо пропорциональна показателям разности «расстройки», когда образовывался выраженный переход между неустойчивой и стабильной фазами. Если в системе момент импульса не равнялся нулевому значению, ее устойчивость значительно менялась. Одновременно с этим, количество переходных состояний атомов так же увеличивалось.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:40
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