Блогер из Великобритании продегустировал хлеб, прилетевший из космоса

Британский блогер Том Скотт задался целью попробовать хлеб из космоса. Мужчина признаёт, что идея пришла ему в голову во время нахождения в пабе. Эксперимент с хлебом блогер назвал своим самым смешным видео.Для того чтобы запустить хлеб в космос мужчина привязал буханку к воздушному шару. Блогер признаёт, что хлеб не смог улететь дальше стратосферы. За два часа нахождения в воздухе буханка смогла преодолеть 35 километров. "Приключения" хлеба фиксировались с помощью установленной видеокамеры. Место посадки было определено благодаря установленному на платформе GPS-датчику. Блогер утверждает, что хлеб из космоса ничем не уступает по вкусу обычному хлебу, однако нахождение в стратосфере привело к тому, что буханка сильно замёрзла.