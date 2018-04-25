АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Блогер из Великобритании продегустировал хлеб, прилетевший из космоса

Блогер из Великобритании задался целью узнать, как нахождение в космосе скажется на вкусовых качествах хлеба. В качестве эксперимента он запустил чесночный хлеб в стратосферу, а после его приземления продегустировал.

Блогер из Великобритании продегустировал хлеб, прилетевший из космоса


Британский блогер Том Скотт задался целью попробовать хлеб из космоса. Мужчина признаёт, что идея пришла ему в голову во время нахождения в пабе. Эксперимент с хлебом блогер назвал своим самым смешным видео.



Для того чтобы запустить хлеб в космос мужчина привязал буханку к воздушному шару. Блогер признаёт, что хлеб не смог улететь дальше стратосферы. За два часа нахождения в воздухе буханка смогла преодолеть 35 километров. "Приключения" хлеба фиксировались с помощью установленной видеокамеры. Место посадки было определено благодаря установленному на платформе GPS-датчику. Блогер утверждает, что хлеб из космоса ничем не уступает по вкусу обычному хлебу, однако нахождение в стратосфере привело к тому, что буханка сильно замёрзла.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 23:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото Тимати с подушкой с изображением фекалий
Учёные: Во льдах Арктики обнаружено рекордное
Блогер из Великобритании продегустировал хлеб,
Nissan официально представил электрическую версию
В Японии ожидается извержение вулкана
Ученые создали мягкого прозрачного робота-угря,
Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото в
Над Владивостоком местный житель заметил НЛО
Новая космическая карта от ESA революционизирует
Ученые экспериментально доказали, как астероиды
Nissan продемонстрировал "экстремальный" пикап
MasterCard запустила в России переводы по номеру
Ученые: Дети оказались выносливее
Обновленный седан Lexus ES презентован в Пекине
Кайли Дженнер за 11 недель похудела до модельных
В Пекине презентован удлиненный кроссовер Audi Q5
Учёные: Некоторые виды рыб способны снижать риск
У начинающих хакеров появились учителя по взлому
Исследователи запечатлели на камеры НЛО во время
В Пекине презентован полностью электрический
Учёные приспособили 3D-принтер для печатания еды
Рамзан Кадыров заявил, что ЗАГС создан для
Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со
Поклонники Димы Билана раскритиковали его новый
Владимир Пресняков - старший госпитализирован в
Кинотеатры Москвы покажут кинофильмы с участием
Житель Нидерландов запечатлел на камеру огромный
По мнению фанатов, Дима Дмитренко не имеет права
В перуанской пустыне ученые обнаружили кости
Ванесса Паради «удешевила» образ скудрявой
Просмотреть все новости