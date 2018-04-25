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«Газпром» назвал срок окончания строительства «Силы Сибири» - конец 2018 года

Виталий Маркелов, зампредседателя "Газпрома" рассказал о планах холдинга. По его словам, планируется завершить достройку газопровода "Сила Сибири" до конца текущего года. Эта нитка свяжет месторождение на российской территории и границу с Китаем.

Том-менеджер "Газпрома" Виталий Маркелов сообщил журналистам о плане завершения прокладки "Силы Сибири" до конца 2018 года. До настоящего времени уложено почти 2000 км труб (73% от всей протяженности по проекту). Еще осталось примерно 650 км. Тогда крупнейшее Чаяндинское месторождение даст российской промышленности нефть из 11 скважин и газ - для Поднебесной.

«Газпром» назвал срок окончания строительства «Силы Сибири» - конец 2018 года


По словам Маркелова, "Сила Сибири" станет главной магистралью Якутского и Иркутского центров газодобычи для поставок углеводородного топлива российским потребителям и в КНР. По территории сопредельного государство уже проложены почти 1800 км с необходимым количеством газонасосных станций мощностью более 1,2 тыс. МегаВатт.
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dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:08
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