«Газпром» назвал срок окончания строительства «Силы Сибири» - конец 2018 года

Том-менеджер "Газпрома" Виталий Маркелов сообщил журналистам о плане завершения прокладки "Силы Сибири" до конца 2018 года. До настоящего времени уложено почти 2000 км труб (73% от всей протяженности по проекту). Еще осталось примерно 650 км. Тогда крупнейшее Чаяндинское месторождение даст российской промышленности нефть из 11 скважин и газ - для Поднебесной.По словам Маркелова, "Сила Сибири" станет главной магистралью Якутского и Иркутского центров газодобычи для поставок углеводородного топлива российским потребителям и в КНР. По территории сопредельного государство уже проложены почти 1800 км с необходимым количеством газонасосных станций мощностью более 1,2 тыс. МегаВатт.