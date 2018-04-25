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Сергей Лазарев в Нижнем Новгороде оседлал жеребца

Сергей Лазарев в своем микроблоге Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен верхом на жеребце. Своим подписчикам певец сказал, что в данное время он находится в Нижнем Новгороде и готов к концерту перед местной публикой. Поклонники в шутку спросили у артиста, действительно он приехал на коне из Москвы.

Сергей Лазарев в Нижнем Новгороде оседлал жеребца

В рамках Instagram Лазарев обнародовал публикацию, на которой предстал перед поклонниками на коне. Фото в течение двух часов сумело собрать свыше 31 тысячи отметок «Мне нравится» и более 350 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.

Сергей в качестве хештегов поведал, что билеты уже полностью распроданы, потому, скорей всего, все желающие попасть на его выступление не смогут. Также под снимком исполнитель песен сообщил, что сейчас находится в Нижнем Новгороде, и ждет всех поклонников 25 апреля в 19:00 на своем концерте.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:04
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