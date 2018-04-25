Сергей Лазарев в Нижнем Новгороде оседлал жеребца

В рамках Instagram Лазарев обнародовал публикацию, на которой предстал перед поклонниками на коне. Фото в течение двух часов сумело собрать свыше 31 тысячи отметок «Мне нравится» и более 350 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.Сергей в качестве хештегов поведал, что билеты уже полностью распроданы, потому, скорей всего, все желающие попасть на его выступление не смогут. Также под снимком исполнитель песен сообщил, что сейчас находится в Нижнем Новгороде, и ждет всех поклонников 25 апреля в 19:00 на своем концерте.