Капаклы и Купин из-за поездки в Египет «слетели» с конкурса «Свадьба на миллион»

«Мы первые! Вчера мы с Таней встали на 1 место в конкурсе «Свадьба на миллион»! Я этому очень рад! Многие считают, что мы поднялись только благодаря тому, что Роман и Алексей улетели в Египет! Но я так не считаю! Мы пара, которая достойна победы, и в случае выигрыша мы готовы сразу же сыграть свадьбу! Главное – не расслабляться и идти вперед, ведь «гонка» еще не закончена!», - написал Литвинов.

Ни для кого из преданных телезрителей «Дома-2» не является секретом то, что на протяжении долгого периода времени таким парам, как Марина Африкантова и Роман Капаклы, а также Майя Донцова и Алексей Купин удавалось удерживать лидерские позиции в свадебном конкурсе, в котором они соревновались за главный приз – один миллион рублей.Более того, многочисленные зрители ежедневно заявляли, что именно эти парочки достойны одержать победу в конкурсе, ведь они являются стабильными и проверенными парами. Только вот никто из фанатов телестройки явно не ожидал такого поворота событий.Дело в том, что после того, как Алексей Купин и Роман Капаклы решили вместе улететь на отдых в Египет, где они отправились в реальный загул, уверенность многих телезрителей в этих парах пошатнулось, да так, что теперь на первом месте оказалась пара Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова.Несколько часов назад Виктор опубликовал на официальной странице телепроекта «Дом-2» новый пост, в котором заявил, что твердо уверен в том, что именно он с Таней выиграет в конкурсе «Свадьба на миллион». Молодой человек также подчеркнул, что обязан своей грядущей победе не провалу Капаклы и Купина, а только своим искренним чувствам, которые зрители все-таки рассмотрели.Нужно сказать, что не все поклонники «Дома-2» обрадовались данной новости, а некоторые даже посоветовали Виктору и Татьяне «не говорить Гоп, пока не перепрыгнули».