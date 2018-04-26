Финляндия прекратит эксперимент по выплате безусловного базового дохода

Программа функционировала на протяжении последних двух лет. Официальные власти объясняют свое решение будто бы несостоятельностью проекта. Однако, с решением правительства согласны далеко не все.В частности, руководитель эксперимента по базовому доходу Олли Кангас, подчеркнул, что два года — слишком малый срок, чтобы определить социальную выгоду проекта.Напомним, что два года назад двум тысячам финских безработных, методом случайной выборки, стали выплачивать ежемесячно по 560 евро без каких-либо условий: не нужно ни отказываться от других пособий, ни заниматься поиском работы. Более того, в случае, когда участники проекта находили работу, или их финансовое положение каким-то образом улучшалось, выплаты не прекращали.В то же время, сейчас министерство финансов Финляндии работает над другими пилотными проектами по социальной защите. В частности, чтобы заменить многочисленные выплаты единой, так называемой, Общей доплатой. Кстати, такую концепцию начали постепенно внедрять в Великобритании.