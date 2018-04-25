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38-летняя Анна Семенович постаревшим видом повергла в шок своих фанатов

Известнейшая актриса, фигуристка, а также бывшая солистка многими любимого музыкального коллектива «Блестящие» Анна Семенович решилась на кардинальную смену образа.

На днях знаменитость сообщила своим подписчикам, что с приходом весны, ей захотелось как-то преобразиться именно поэтому совсем скоро она планирует отправиться в один из лучших салонов столицы. Как бы то ни было, но таких изменений в имидже Анны явно никто не ожидал.

38-летняя Анна Семенович постаревшим видом повергла в шок своих фанатов

Несколько часов назад 38-летняя Семенович опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый видеоролик, на котором представила поклонникам свой новый образ – платиновой блондинки.

«Моё приближающееся лето обещает быть жарким! И как всегда подготовку к новому сезону я начинаю в любимом салоне красоты..В этот раз я решилась на платиновый блонд в смелой длине и я в восторге от нового образа! От него веет лёгкостью, романтикой, морским бризом и прогулками под луной..», - написала Анна под последней публикацией.

Нужно сказать, что мало кому из пользователей Сети понравилось подобное преображение знаменитой артистки. Один за другим недоброжелатели принялись критиковать Семенович из-за неудачного цвета волос, а некоторые даже заявили, что с таким окрасом локонов Анна стала напоминать им очень старую старушку.

38-летняя Анна Семенович постаревшим видом повергла в шок своих фанатов

«Анна, очень дешево смотрится! До этого было куда лучше окрашивание! Лучше верните предыдущий образ!!», «Не идет тебе совсем платиновый блонд! На старую старушку стала похожа!!», «Цвет очень старит тебя! Тебе бы еще скромности поучиться, а то сидишь на диване рекламируешь себя!»,- пишут злопыхатели.

Впрочем, нашлись и те, кому новый цвет волос Семенович очень понравился. А видеоролик всего за два часа уже набрал больше 150 тысяч просмотров.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:28
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