Альбина Джанабаева с внушительным вырезом появилась на скандальном телепроекте

«Друзья, сегодня в 23.00, если Вы ещё не будете спать, то включайте канал ТНТ «Дом-2» #городлюбви спою для вас #мнепростопоказалось..», - написала под одной из последних своих публикаций Джанабаева.

«Супер!!! Я очень рада видеть Вас на площадке «Дома-2»», «Никогда «Дом-2» не смотрела, но сегодня обязательно посмотрю! Нравится мне ваш образ!», «Как конфетка в красивой блестящей обёртке. Очень захотелось развернуть и скушать! Нуу очень, очень красивая! Красный цвет тебе идет», - пишут комментаторы.

Ни для кого не является секретом то, что в последнее время руководство эпатажного телепроекта очень часто начало привлекать к съемках известнейших звезд российской эстрады. В этот раз в стенах телешоу появится бывшая солистка музыкального коллектива «ВИА Гра», а отныне сольная певица.Несколько часов назад Альбина опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый пост, в котором сообщила большому количеству подписчиков, что совсем скоро они смогут насладиться ее выступлением на «Доме-2».На свежих фотографиях и видеоролике артистки видно, что для съемочного процесса «Дома-2» она выбрала невероятно эффектное и шикарное платье в пол красного цвета, которое имеет внушительный вырез от бедра.Нужно сказать, что довольно смелый наряд очень хорошо подчеркнул весьма хорошую фигуру исполнительницы. Джанабаева выглядела просто восхитительно и изысканно. Многочисленные пользователи Сети буквально забросали Альбину приятными словами, а некоторые из фолловеров даже сравнили знаменитость с конфеткой в очень блестящей обертке, которую хочется съесть.