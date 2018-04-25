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Альбина Джанабаева с внушительным вырезом появилась на скандальном телепроекте

Прославленная исполнительница Альбина Джанабаева решила посетить скандально-известную телестройку «Дом-2», чтобы порадовать многочисленных зрителей и участников реалити своим выступлением.

Ни для кого не является секретом то, что в последнее время руководство эпатажного телепроекта очень часто начало привлекать к съемках известнейших звезд российской эстрады. В этот раз в стенах телешоу появится бывшая солистка музыкального коллектива «ВИА Гра», а отныне сольная певица.

Альбина Джанабаева с внушительным вырезом появилась на скандальном телепроекте

Несколько часов назад Альбина опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый пост, в котором сообщила большому количеству подписчиков, что совсем скоро они смогут насладиться ее выступлением на «Доме-2».

«Друзья, сегодня в 23.00, если Вы ещё не будете спать, то включайте канал ТНТ «Дом-2» #городлюбви спою для вас #мнепростопоказалось..», - написала под одной из последних своих публикаций Джанабаева.

На свежих фотографиях и видеоролике артистки видно, что для съемочного процесса «Дома-2» она выбрала невероятно эффектное и шикарное платье в пол красного цвета, которое имеет внушительный вырез от бедра.

Альбина Джанабаева с внушительным вырезом появилась на скандальном телепроекте

Нужно сказать, что довольно смелый наряд очень хорошо подчеркнул весьма хорошую фигуру исполнительницы. Джанабаева выглядела просто восхитительно и изысканно. Многочисленные пользователи Сети буквально забросали Альбину приятными словами, а некоторые из фолловеров даже сравнили знаменитость с конфеткой в очень блестящей обертке, которую хочется съесть.

«Супер!!! Я очень рада видеть Вас на площадке «Дома-2»», «Никогда «Дом-2» не смотрела, но сегодня обязательно посмотрю! Нравится мне ваш образ!», «Как конфетка в красивой блестящей обёртке. Очень захотелось развернуть и скушать! Нуу очень, очень красивая! Красный цвет тебе идет», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:06
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