Nissan официально представил электрическую версию седана Sylphy

Седан Nissan Sylphy, известный в России больше как Nissan Almera, существует на рынке с 2000 года и занимает твёрдую позицию в сегменте компактных семейных автомобилей. Полностью электрическая модель построена на одном шасси с электрическим хэтчбеком Nissan Leaf. Батареи у нового электрокара установлены под сиденьями, чтобы в салоне оставалось достаточно свободного места.Помимо платформы у Nissan Leaf новинка также позаимствовала некоторые элементы внешнего дизайна. По словам производителей, электрический седан Nissan Sylphy имеет просторный салон, в котором установлены эргономические и обогреваемые кресла.Ожидается, что электрокар Nissan Sylphy появится в продаже в конце текущего года. Стоимость новинки станет известна позднее.