Nissan официально представил электрическую версию седана Sylphy
Компания Nissan официально презентовала электрокар Sylphy. Новинка является первой полностью электрической моделью бренда Nissan. На одном заряде электрокар Nissan Sylphy сможет проехать около 337 км.
Седан Nissan Sylphy, известный в России больше как Nissan Almera, существует на рынке с 2000 года и занимает твёрдую позицию в сегменте компактных семейных автомобилей. Полностью электрическая модель построена на одном шасси с электрическим хэтчбеком Nissan Leaf. Батареи у нового электрокара установлены под сиденьями, чтобы в салоне оставалось достаточно свободного места.
Помимо платформы у Nissan Leaf новинка также позаимствовала некоторые элементы внешнего дизайна. По словам производителей, электрический седан Nissan Sylphy имеет просторный салон, в котором установлены эргономические и обогреваемые кресла.
Ожидается, что электрокар Nissan Sylphy появится в продаже в конце текущего года. Стоимость новинки станет известна позднее.
Седан Nissan Sylphy, известный в России больше как Nissan Almera, существует на рынке с 2000 года и занимает твёрдую позицию в сегменте компактных семейных автомобилей. Полностью электрическая модель построена на одном шасси с электрическим хэтчбеком Nissan Leaf. Батареи у нового электрокара установлены под сиденьями, чтобы в салоне оставалось достаточно свободного места.
Помимо платформы у Nissan Leaf новинка также позаимствовала некоторые элементы внешнего дизайна. По словам производителей, электрический седан Nissan Sylphy имеет просторный салон, в котором установлены эргономические и обогреваемые кресла.
Ожидается, что электрокар Nissan Sylphy появится в продаже в конце текущего года. Стоимость новинки станет известна позднее.
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Добавил: Алина Сегодня, 23:00