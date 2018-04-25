В Японии ожидается извержение вулкана Кусацу-Сиранэ

В соответствии с информацией от Метеорологического управления Японии, количество вулканических толчков выросло с семи в субботний день до 153-х - в воскресный до 16:00. В указанный период наблюдалось небольшое изменение поверхности земли.Исследователи предупредили о возможности извержения вулкана. Примерно, в радиусе одного километра от эпицентра извержения есть вероятность выброса пепла, больших камней и распространение воздушными потоками газа.