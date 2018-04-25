АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

В Японии ожидается извержение вулкана Кусацу-Сиранэ

В Японии, в центральной части страны, на горе Кусацу-Сиранэ возросла активность вулкана. Уровень тревоги в связи с этим повышен до 2-го по 5-ти-балльной шкале.

В Японии ожидается извержение вулкана Кусацу-Сиранэ


В соответствии с информацией от Метеорологического управления Японии, количество вулканических толчков выросло с семи в субботний день до 153-х - в воскресный до 16:00. В указанный период наблюдалось небольшое изменение поверхности земли.

Исследователи предупредили о возможности извержения вулкана. Примерно, в радиусе одного километра от эпицентра извержения есть вероятность выброса пепла, больших камней и распространение воздушными потоками газа.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото Тимати с подушкой с изображением фекалий
Учёные: Во льдах Арктики обнаружено рекордное
Блогер из Великобритании продегустировал хлеб,
Nissan официально представил электрическую версию
В Японии ожидается извержение вулкана
Ученые создали мягкого прозрачного робота-угря,
Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото в
Над Владивостоком местный житель заметил НЛО
Новая космическая карта от ESA революционизирует
Ученые экспериментально доказали, как астероиды
Nissan продемонстрировал "экстремальный" пикап
MasterCard запустила в России переводы по номеру
Ученые: Дети оказались выносливее
Обновленный седан Lexus ES презентован в Пекине
Кайли Дженнер за 11 недель похудела до модельных
В Пекине презентован удлиненный кроссовер Audi Q5
Учёные: Некоторые виды рыб способны снижать риск
У начинающих хакеров появились учителя по взлому
Исследователи запечатлели на камеры НЛО во время
В Пекине презентован полностью электрический
Учёные приспособили 3D-принтер для печатания еды
Рамзан Кадыров заявил, что ЗАГС создан для
Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со
Поклонники Димы Билана раскритиковали его новый
Владимир Пресняков - старший госпитализирован в
Кинотеатры Москвы покажут кинофильмы с участием
Житель Нидерландов запечатлел на камеру огромный
По мнению фанатов, Дима Дмитренко не имеет права
В перуанской пустыне ученые обнаружили кости
Ванесса Паради «удешевила» образ скудрявой
Просмотреть все новости