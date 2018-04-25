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Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото в детском возрасте

Поклонники 60-летнего певца были тронуты, заметив новое фото в Instagram. Валерий Сюткин показал себя в детском возрасте, решив немного предаться воспоминаниям.

В сюжете видно, как мальчик сидит рядом с проигрывателем и всем своим видом показывает, что уже не может жить без музыки. Подписчики быстро отреагировали на снимок, назвав Валерия Сюткина милым ребенком и маленьким царем. Они отметили, что исполнитель почти не изменился с того времени, а также до сих пор продолжает радовать зрителей своим талантом.

Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото в детском возрасте


Родители не пытались мешать увлечению музыканта, хотя это негативно отразилось на его школьных оценках. Знаменитость сам научился петь и играть на инструментах, а также счастливо живет в браке со своей последней избранницей. Раньше его союзы разрушались из-за увлечения женщинами, но сейчас ситуация изменилась.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:40
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