Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото в детском возрасте

В сюжете видно, как мальчик сидит рядом с проигрывателем и всем своим видом показывает, что уже не может жить без музыки. Подписчики быстро отреагировали на снимок, назвав Валерия Сюткина милым ребенком и маленьким царем. Они отметили, что исполнитель почти не изменился с того времени, а также до сих пор продолжает радовать зрителей своим талантом.Родители не пытались мешать увлечению музыканта, хотя это негативно отразилось на его школьных оценках. Знаменитость сам научился петь и играть на инструментах, а также счастливо живет в браке со своей последней избранницей. Раньше его союзы разрушались из-за увлечения женщинами, но сейчас ситуация изменилась.