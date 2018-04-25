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Стас Михайлов «перешел дорогу» Ольге Бузовой

Поклонники певицы Ольги Бузовой из Астрахани пожаловались, что концерт их кумира перенесли из-за выступления Стаса Михайлова.

По словам астраханки, 26 апреля в их город должна была приехать с концертом Ольга Бузова, но так как на 25 апреля был назначен концерт Стаса Михайлова, то визит ведущей «Дом-2» в Астрахань перенесли.

Стас Михайлов «перешел дорогу» Ольге Бузовой

Таким образом, Бузова якобы обеспечила себе зрителя, ведь если ставить концерты подряд, то не исключено, что публика благосклоннее отнесется к ее коллеге.

Вот так, невольно, Стас Михайлов «перешел дорогу» Ольге Бузовой, концерт которой перенесли на осень, а афишу дома ДК «Аркадия» в Астрахани удалили с сайта.

Стас Михайлов «перешел дорогу» Ольге Бузовой

Тем же, кто не согласен ждать до осени, предлагают до 4 мая сдать билеты на концерт Ольги Бузовой в кассу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:26
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