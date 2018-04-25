Занятия йогой помогут школьникам улучшить самочувствие и справиться со стрессами – Ученые

Ученые решили провести эксперимент с участием третьеклассников, которые были разделены на группы. Первые 20 малышей кроме дыхательной гимнастики практиковали осознанность, а их сверстники посещали психолога. В результате у первых ребят показатели физического и психического состояния были намного лучше.Школьники смогли быстро избавиться от тревожности и не обращать внимания на стрессовые ситуации. Психологическая помощь тоже дает положительный эффект, но йога быстрее поможет детям восстановить и сохранить здоровье.