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Занятия йогой помогут школьникам улучшить самочувствие и справиться со стрессами – Ученые

Сотрудники из Института в Тулейне выяснили, что занятия йогой помогут школьникам улучшить самочувствие и справиться со стрессами. Они рекомендуют включить практики в школьную программу.

Ученые решили провести эксперимент с участием третьеклассников, которые были разделены на группы. Первые 20 малышей кроме дыхательной гимнастики практиковали осознанность, а их сверстники посещали психолога. В результате у первых ребят показатели физического и психического состояния были намного лучше.

Занятия йогой помогут школьникам улучшить самочувствие и справиться со стрессами – Ученые


Школьники смогли быстро избавиться от тревожности и не обращать внимания на стрессовые ситуации. Психологическая помощь тоже дает положительный эффект, но йога быстрее поможет детям восстановить и сохранить здоровье.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:23
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