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Nissan продемонстрировал "экстремальный" пикап Navara Arctic Trucks

На автосалоне в Великобритании компания Nissan презентовала супервнедорожную версию пикапа Navara Arctic Trucks. Новый автомобиль получил название Navara Off-Roader AT32.

Nissan продемонстрировал "экстремальный" пикап Navara Arctic Trucks


Внедорожную версию пикапа разработчики наделили металлической защитой днища, массивными расширителями колёсных арок, увеличенным на 20 мм дорожным просветом, большими внедорожными колёсами с «зубастыми» покрышками и шноркелем. Для «экстремальной» модификации в качестве дополнительной опции будет доступна блокировка переднего дифференциала. После модернизации максимальный угол въезда машины увеличился до 35 градусов.

Пикап Navara Off-Roader AT32 разработан совместно со специалистами тюнинг-ателье Arctic Trucks, которое уже неоднократно занималось модернизацией стоковых полноприводных автомобилей, предназначенных для эксплуатации в жесточайших условиях. Отмечается, что индекс АТ32 в названии пикапа означает сокращённо Arctic Trucks и размер колёсных дисков.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:10
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