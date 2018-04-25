Nissan продемонстрировал "экстремальный" пикап Navara Arctic Trucks

Внедорожную версию пикапа разработчики наделили металлической защитой днища, массивными расширителями колёсных арок, увеличенным на 20 мм дорожным просветом, большими внедорожными колёсами с «зубастыми» покрышками и шноркелем. Для «экстремальной» модификации в качестве дополнительной опции будет доступна блокировка переднего дифференциала. После модернизации максимальный угол въезда машины увеличился до 35 градусов.Пикап Navara Off-Roader AT32 разработан совместно со специалистами тюнинг-ателье Arctic Trucks, которое уже неоднократно занималось модернизацией стоковых полноприводных автомобилей, предназначенных для эксплуатации в жесточайших условиях. Отмечается, что индекс АТ32 в названии пикапа означает сокращённо Arctic Trucks и размер колёсных дисков.