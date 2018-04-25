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Ученые: Дети оказались выносливее профессиональных спортсменов из-за особенностей мышц

Ученые после исследования выяснили, что дети оказались выносливее профессиональных спортсменов из-за особенностей мышц. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они пригласили для опытов группу ребят и взрослых добровольцев, после чего им предложили выполнить комплекс упражнений. Оказалось, что детские мышцы устают медленнее и могут быстрее восстановиться по сравнению с другой категорией участников.

Ученые: Дети оказались выносливее профессиональных спортсменов из-за особенностей мышц


Ученые заинтересовались такими результатами, после чего решили продолжить свои исследования и доработать некоторые нюансы. Открытие поможет им в будущем выяснить, как изменение работы мышц может быть связано с человеческими болезнями.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00
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