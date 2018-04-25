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Никита Джигурда выступил за свободу кормления грудью

Никита Джигурда в своем микроблоге Instagram активно поддержал свободу кормления грудью. Артист в соцсети обнародовал картины популярных художников, на которых изображен процесс грудного кормления.

Никита Джигурда выступил за свободу кормления грудью


В рамках Instagram Джигурда выложил несколько фото, которые посвящены теме кормления грудью. Некоторые пользователи высказываются против публичного кормления грудью, потому что обнажённый бюст женщин смущает многих людей. Однако Никита принял решение отстаивать права женщин на свободу кормления грудью. Джигурда, обнародовав несколько картин, изображающих процесс грудного кормления малыша, заявил, что художники стремились продемонстрировать естественность и красоту данного процесса. По его мнению, матери дарят частичку себя своим чадам, уча их умиротворённости и любви.

Никита Джигурда выступил за свободу кормления грудью


Многие фолловеры поддержали актера, заявив, что этот процесс является абсолютно естественным, а кому он мешает, попросту могут отвернуться.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:49
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