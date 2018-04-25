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Хейтеры в ужасе от толстых ног Ольги Бузовой

Популярность Ольги Бузовой вот уже больше года многим пользователям не дает покоя, и они постоянно выискивают недостатки во внешности и поведении певицы и ведущей «Дом-2».

Очередным объектом для критики стали ноги Ольги Бузовой, которые хейтеры нашли толстыми и «слоноподобными».

Хейтеры в ужасе от толстых ног Ольги Бузовой

В оной из тематических групп Instagram был опубликован коллаж из снимков Бузовой во время выступлений и этот снимок стал благодатной почвой для насмешек.

Хейтеры в ужасе от толстых ног Ольги Бузовой

«Вот это батоны от сосисок и колбасы», «От это слонотопчик!», «Это у лошади такие ляхи?», «Слононогая певиСаротом», «Почему она такая жирненькая???», - потешались над знаменитостью антифанаты.

Более лояльные пользователи просто интересовались, «когда Ольга пойдет в зал» и отмечали, что «ноги у нее всегда были тяжелыми».

Зная реакцию истинных фанатов Ольги Бузововй на любую критику в сторону кумира, можно ожидать ответной реакции от поклонников, которые всегда встают на защиту звезды.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:07
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