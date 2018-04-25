Хейтеры в ужасе от толстых ног Ольги Бузовой

Очередным объектом для критики стали ноги Ольги Бузовой, которые хейтеры нашли толстыми и «слоноподобными».В оной из тематических групп Instagram был опубликован коллаж из снимков Бузовой во время выступлений и этот снимок стал благодатной почвой для насмешек., - потешались над знаменитостью антифанаты.Более лояльные пользователи просто интересовались, «когда Ольга пойдет в зал» и отмечали, что «ноги у нее всегда были тяжелыми».Зная реакцию истинных фанатов Ольги Бузововй на любую критику в сторону кумира, можно ожидать ответной реакции от поклонников, которые всегда встают на защиту звезды.