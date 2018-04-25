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Обновленный седан Lexus ES презентован в Пекине

В Пекине официально презентован седан Lexus ES. Японские производители наделили автомобиль современным внешним видом и передовым оснащением.

Обновленный седан Lexus ES презентован в Пекине


Если считать со старта продаж, то седан Lexus ES получил седьмое по счёту обновление. Помимо передовых технологий у автомобиля прибавилась ещё одна модификация F-sport.

По словам дизайнеров, седан получил революционную внешность, в которой соединены роскошь и спортивные элементы. Основные изменения произошли в передней части автомобиля, здесь появилась уникальная радиаторная решётка в футуристистической стилистике.

Под капотом Lexus ES установлен 6-цилиндровый двигатель объёмом 3,5 литра, генерирующий 300 лошадиных сил. На пару с агрегатом трудится 8-ступенчатая коробка передач.

В салоне седана установлен 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы и сенсорная панель, при помощи которой можно управлять многими функциями. Автомобиль будет доступен с несколькими вариантами отделки салона.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:50
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