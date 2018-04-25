Обновленный седан Lexus ES презентован в Пекине

Если считать со старта продаж, то седан Lexus ES получил седьмое по счёту обновление. Помимо передовых технологий у автомобиля прибавилась ещё одна модификация F-sport.По словам дизайнеров, седан получил революционную внешность, в которой соединены роскошь и спортивные элементы. Основные изменения произошли в передней части автомобиля, здесь появилась уникальная радиаторная решётка в футуристистической стилистике.Под капотом Lexus ES установлен 6-цилиндровый двигатель объёмом 3,5 литра, генерирующий 300 лошадиных сил. На пару с агрегатом трудится 8-ступенчатая коробка передач.В салоне седана установлен 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы и сенсорная панель, при помощи которой можно управлять многими функциями. Автомобиль будет доступен с несколькими вариантами отделки салона.