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Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна готовится к свадьбе

Бывшая участница прославленного реалити-шоу «Дом-2» Марина Тристановна готовится к долгожданной свадьбе.

Ни для кого из преданных поклонников скандально-известной телестройки не является секретом то, что несколько дней назад Периметр покинуло семейство Блюменкранцев.

Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна готовится к свадьбе

Валера вместе со своей супругой Татой и новорожденной малышкой решили переехать жить в квартиру, которую молодые люди долго подыскивали для своей семьи. Конечно же, что парочка не забыла прихватить с собой и тещу – Марину Тристановну, которая так хорошо помогает им присматривать за маленьким ребенком.

Несомненно, что женщина с удовольствием согласилась не только покинуть телепроект, но и жить вместе со своей дочерью в одном жилище, ведь молодой мамочке еще очень трудно самостоятельно справляться с малышом. Да и собственной недвижимости у Тристановной, как оказалось, попросту нет.

Впрочем, возлюбленный тещи Блюменкранцев предложил своей избраннице переехать жить к нему. Вот только Марина Тристановна заявила, что примет предложение Александра только после того, как они официально узаконят свои отношения.

Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна готовится к свадьбе

На сегодняшний день, Абрамсон-старшая проживает на два лагеря. Пятнадцать дней женщина проводит у дочери и зятя, а остальные пятнадцать дней месяца у своего возлюбленного. По словам Марины Тристановной, избранник уже сделал ей предложение, на которое она ответила согласием.

А недавно экс-звезда «Дома-2» сообщила своим многочисленным поклонникам, что уже этим летом у нее с Александром состоится долгожданная свадьба, после которой она переедет жить в Воронеж.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:00
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