Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна готовится к свадьбе

Ни для кого из преданных поклонников скандально-известной телестройки не является секретом то, что несколько дней назад Периметр покинуло семейство Блюменкранцев.Валера вместе со своей супругой Татой и новорожденной малышкой решили переехать жить в квартиру, которую молодые люди долго подыскивали для своей семьи. Конечно же, что парочка не забыла прихватить с собой и тещу – Марину Тристановну, которая так хорошо помогает им присматривать за маленьким ребенком.Несомненно, что женщина с удовольствием согласилась не только покинуть телепроект, но и жить вместе со своей дочерью в одном жилище, ведь молодой мамочке еще очень трудно самостоятельно справляться с малышом. Да и собственной недвижимости у Тристановной, как оказалось, попросту нет.Впрочем, возлюбленный тещи Блюменкранцев предложил своей избраннице переехать жить к нему. Вот только Марина Тристановна заявила, что примет предложение Александра только после того, как они официально узаконят свои отношения.На сегодняшний день, Абрамсон-старшая проживает на два лагеря. Пятнадцать дней женщина проводит у дочери и зятя, а остальные пятнадцать дней месяца у своего возлюбленного. По словам Марины Тристановной, избранник уже сделал ей предложение, на которое она ответила согласием.А недавно экс-звезда «Дома-2» сообщила своим многочисленным поклонникам, что уже этим летом у нее с Александром состоится долгожданная свадьба, после которой она переедет жить в Воронеж.