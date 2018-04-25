АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Кайли Дженнер за 11 недель похудела до модельных параметров

Кайли Дженнер, являющаяся звездой семейного телешоу, одиннадцать недель назад почувствовала радость материнства. На днях девушка в своём микроблоге Instagram похвасталась результатами похудения, при этом заявила, что опять вернула модельные параметры.

Кайли Дженнер за 11 недель похудела до модельных параметров


Героиня шоу «Семейство Кардашьян» и модель Кайли Дженнер в феврале этого года родила дочку Сторми. С того момента девушка начала восстанавливать свои прежние формы, потому что в ходе беременности она поправилась на восемнадцать килограмм. Чтобы опять обрести модельные формы девушка употребляла в пищу только овощи, пила в больших количествах чистую воду, а также выполняла дыхательные упражнения.

На днях в рамках Instagram Дженнер продемонстрировала свою фигуру. На новом фото Кайли запечатлена в облегающем наряде, которое подчеркнуло идеальные формы девушки. Фанаты в восхищении от силы воли Дженнер, которая сейчас опять сможет продолжить модельную карьеру.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото Тимати с подушкой с изображением фекалий
Учёные: Во льдах Арктики обнаружено рекордное
Блогер из Великобритании продегустировал хлеб,
Nissan официально представил электрическую версию
В Японии ожидается извержение вулкана
Ученые создали мягкого прозрачного робота-угря,
Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото в
Над Владивостоком местный житель заметил НЛО
Новая космическая карта от ESA революционизирует
Ученые экспериментально доказали, как астероиды
Nissan продемонстрировал "экстремальный" пикап
MasterCard запустила в России переводы по номеру
Ученые: Дети оказались выносливее
Обновленный седан Lexus ES презентован в Пекине
Кайли Дженнер за 11 недель похудела до модельных
В Пекине презентован удлиненный кроссовер Audi Q5
Учёные: Некоторые виды рыб способны снижать риск
У начинающих хакеров появились учителя по взлому
Исследователи запечатлели на камеры НЛО во время
В Пекине презентован полностью электрический
Учёные приспособили 3D-принтер для печатания еды
Рамзан Кадыров заявил, что ЗАГС создан для
Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со
Поклонники Димы Билана раскритиковали его новый
Владимир Пресняков - старший госпитализирован в
Кинотеатры Москвы покажут кинофильмы с участием
Житель Нидерландов запечатлел на камеру огромный
По мнению фанатов, Дима Дмитренко не имеет права
В перуанской пустыне ученые обнаружили кости
Ванесса Паради «удешевила» образ скудрявой
Просмотреть все новости