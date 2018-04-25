Кайли Дженнер за 11 недель похудела до модельных параметров

Героиня шоу «Семейство Кардашьян» и модель Кайли Дженнер в феврале этого года родила дочку Сторми. С того момента девушка начала восстанавливать свои прежние формы, потому что в ходе беременности она поправилась на восемнадцать килограмм. Чтобы опять обрести модельные формы девушка употребляла в пищу только овощи, пила в больших количествах чистую воду, а также выполняла дыхательные упражнения.На днях в рамках Instagram Дженнер продемонстрировала свою фигуру. На новом фото Кайли запечатлена в облегающем наряде, которое подчеркнуло идеальные формы девушки. Фанаты в восхищении от силы воли Дженнер, которая сейчас опять сможет продолжить модельную карьеру.