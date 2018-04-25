Дочь Ксении Бородиной устроила подругам просмотр черепах

Девчушка неизменно вызывает позитивные эмоции у пользователей, которые засыпают 2-летнюю малышку комплиментами.На очередном фото Теона в компании подружек тщательно рассматривает черепашек на земле, а поза «барышень» напоминает стоящих с тяпкой бабушек в огороде., - на всякий случай объясняет подписчикам Курбан.Большинство фолловеров на ура восприняли «юмор папы» и поделились своими впечатлениями от домашних черепашек.Хейтеров же больше всего обеспокоило состояние животных, которым по их мнению место в более привычной для черепах среде обитания.