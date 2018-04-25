Дочь Ксении Бородиной устроила подругам просмотр черепах
Супруг популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров любит публиковать в своем Instagram забавные фото и видеоролики с участием младшей дочери Теоны.
Девчушка неизменно вызывает позитивные эмоции у пользователей, которые засыпают 2-летнюю малышку комплиментами.
На очередном фото Теона в компании подружек тщательно рассматривает черепашек на земле, а поза «барышень» напоминает стоящих с тяпкой бабушек в огороде.
«Это не бабушки сорняки в огороде щиплют. Это Теона Курбановна своих черепах подружкам показывает», - на всякий случай объясняет подписчикам Курбан.
Большинство фолловеров на ура восприняли «юмор папы» и поделились своими впечатлениями от домашних черепашек.
Хейтеров же больше всего обеспокоило состояние животных, которым по их мнению место в более привычной для черепах среде обитания.
Девчушка неизменно вызывает позитивные эмоции у пользователей, которые засыпают 2-летнюю малышку комплиментами.
На очередном фото Теона в компании подружек тщательно рассматривает черепашек на земле, а поза «барышень» напоминает стоящих с тяпкой бабушек в огороде.
«Это не бабушки сорняки в огороде щиплют. Это Теона Курбановна своих черепах подружкам показывает», - на всякий случай объясняет подписчикам Курбан.
Большинство фолловеров на ура восприняли «юмор папы» и поделились своими впечатлениями от домашних черепашек.
Хейтеров же больше всего обеспокоило состояние животных, которым по их мнению место в более привычной для черепах среде обитания.