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Ольгу Жарикову не устраивает то, что ее подстригли под Ольгу Бузову

Ольга Жарикова призналась, что ей не нравится ее новая прическа а-ля Ольга Бузова.

Ни для кого из телезрителей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» не является секретом то, что девушка очень любила свои длинные волосы. Однако некоторое время назад Ольге пришлось лишиться их.

Ольгу Жарикову не устраивает то, что ее подстригли под Ольгу Бузову

Дело в том, что прославленная поющая телеведущая посоветовала Жариковой задуматься о смене имиджа и предложила состричь длинные волосы. Бузова не смогла придумать ничего другого, как порекомендовать участнице заурядное каре, от которого не так давно сама избавилась, нарастив длинные кудри.

Вот только вряд ли теледива ожидала, что ее подопечной может не понравиться то, что с ней сделают стилисты эпатажной телестройки. К слову Жарикова некоторое время никак не реагировала на свой новый имидж, а если быть точнее просто помалкивала. И лишь на днях девушка все-таки решилась признаться, как ей не комфортно в образе а-ля Ольга Бузова.

По словам участницы, ее стрижка просто ужасна. Также Ольга подчеркнула, что ей не нравится то, что эту прическу для того, чтобы выглядеть хорошо, нужно буквально каждый день тщательно укладывать. Оказывается, Жарикова уже привыкла к тому, что с ее прежними длинными локонами таких проблем никогда не возникало.

Ольгу Жарикову не устраивает то, что ее подстригли под Ольгу Бузову

Как бы то ни было, но девушка уже отыскала выход из сложившейся не очень для нее приятной ситуации. Ольга намерена в ближайшее время не только нарастить искусственные волосы, но и даже поменять цвет.

«Сначала режут, потом наращивают..Надо было отказаться тогда еще, чтобы тебя трогали!», «Просто не нужно было обрезать, чтобы не укладывать каждый день! Ведущие совсем уже офигели! Взяли моду всех под себя строить!!», «Оля, длинные волосы тоже требуют ухода и укладки! Тем более нарощенные! Поэтому 1000 раз подумай, чтобы потом снова не горевать!!», - комментируют стрижку Жариковой телезрители в Сети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:39
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