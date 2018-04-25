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В Пекине презентован удлиненный кроссовер Audi Q5 L

В Пекине официально презентован удлинённый кроссовер Audi Q5 L. На китайском рынке продажи данной модели немецкие производитель планируют начать летом текущего года.

В Пекине презентован удлиненный кроссовер Audi Q5 L


Ранее в сети уже был рассекречен дизайн кроссовера Audi Q5 L для китайского рынка. Основной особенностью данной модели является увеличение длины кузова на 88 мм, в результате для пассажиров заднего ряда увеличилось пространство. При этом объём багажника остался прежним.

В подкапотном пространстве удлинённого кроссовера установлен двигатель с наддувом ёмкостью 2,0 литра производительностью 190 или 252 лошадиные силы. Автомобиль комплектуется полноприводной системой и 7-скоростной трансмиссией S tronic.

На китайском рынке кроссовер Audi Q5 L будет доступен в пяти комплектациях: Vogue, Design, Lifestyle, Sport и Sport plus. Базовая модификация автомобиля оснащена мультимедийной системой MMI, климат-контролем, цифровой приборной панелью и аудиосистемой Bang & Olufsen.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:30
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