В Пекине презентован удлиненный кроссовер Audi Q5 L

Ранее в сети уже был рассекречен дизайн кроссовера Audi Q5 L для китайского рынка. Основной особенностью данной модели является увеличение длины кузова на 88 мм, в результате для пассажиров заднего ряда увеличилось пространство. При этом объём багажника остался прежним.В подкапотном пространстве удлинённого кроссовера установлен двигатель с наддувом ёмкостью 2,0 литра производительностью 190 или 252 лошадиные силы. Автомобиль комплектуется полноприводной системой и 7-скоростной трансмиссией S tronic.На китайском рынке кроссовер Audi Q5 L будет доступен в пяти комплектациях: Vogue, Design, Lifestyle, Sport и Sport plus. Базовая модификация автомобиля оснащена мультимедийной системой MMI, климат-контролем, цифровой приборной панелью и аудиосистемой Bang & Olufsen.