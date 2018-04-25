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Ресурсы Tkeycoin доступны на 9 языках мира

Первого мая стартует эмиссия перспективного проекта Tkeycoin. В преддверии старта ICO разработчики этой криптовалюты осуществили масштабное обновление сайтов и провели контрольное тестирование системы в целом. В настоящее время к ресурсам Tkeycoin гарантируется доступ на девяти разных языках, что найдут полезным ждущие начала эмиссии иностранные пользователи.

В ближайшие два года планируется рост криптовалюты Tkeycoin до 100-450 американских долларов. Такой прогноз сделали аналитики в области финтеха, опираясь на повышенный интерес зарубежных инвесторов к токенам TCD.
Ресурсы Tkeycoin доступны на 9 языках мира

К числу ключевых обновлений Tkeycoin следует отнести обновление портала презентации платежей и повышение функциональности личного кабинета. Попутно на платформу Tkeycoin DAO состоялось внедрение уникальных интерактивных дизайнов 3D Canvas.

Таким образом, разработчики Tkeycoin констатировали полную готовность проекта к ICO. Перед принятием решения о покупке монет у каждого желающего есть возможность изучить функционал платформы Tkeycoin DAO (tkeycoin.com), проанализировать философию проекта или обратиться за консультацией в обновленную службу поддержки.

Официальный сайт платформы — tkeycoin.com
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Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 12:29
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