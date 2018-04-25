Ресурсы Tkeycoin доступны на 9 языках мира

В ближайшие два года планируется рост криптовалюты Tkeycoin до 100-450 американских долларов. Такой прогноз сделали аналитики в области финтеха, опираясь на повышенный интерес зарубежных инвесторов к токенам TCD.К числу ключевых обновлений Tkeycoin следует отнести обновление портала презентации платежей и повышение функциональности личного кабинета. Попутно на платформу Tkeycoin DAO состоялось внедрение уникальных интерактивных дизайнов 3D Canvas.Таким образом, разработчики Tkeycoin констатировали полную готовность проекта к ICO. Перед принятием решения о покупке монет у каждого желающего есть возможность изучить функционал платформы Tkeycoin DAO (tkeycoin.com), проанализировать философию проекта или обратиться за консультацией в обновленную службу поддержки.— tkeycoin.com