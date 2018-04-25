Ольга Бузова не намерена покидать «Дом-2»

В ближайшее время стартуют съемки телешоу, в ходе которого мужчины будут сражаться за сердце Ольги Бузовой.По словам знаменитости, данный проект – это вынужденная мера, так как из-за плотного рабочего графика у нее не находится времени для знакомств с противоположным полом., – рассказала Бузова журналистам.При этом уходить с реалити-шоу «Дом-2» Ольга не намерена, так как верит в него, и каждый раз учится на телестройке чему-то новому.Бузова утверждает, что у нее отлично получается совмещать различные сферы деятельности, о чем свидетельствует грядущее открытие ресторана в центре Москвы, в котором по словам Ольги будут очень вкусно кормить.