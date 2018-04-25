Ольга Бузова не намерена покидать «Дом-2»
Популярная ведущая и певица Ольга Бузова в обсуждении нового проекта, съемки которого должны вскоре начаться, отметила, что прощаться с телестройкой не намерена.
В ближайшее время стартуют съемки телешоу, в ходе которого мужчины будут сражаться за сердце Ольги Бузовой.
По словам знаменитости, данный проект – это вынужденная мера, так как из-за плотного рабочего графика у нее не находится времени для знакомств с противоположным полом.
«Я хочу вновь почувствовать, что я женщина, ощутить бабочек в животе, стесняться, краснеть, бледнеть. Я хочу кайфовать не только от работы – этот кайф я получаю ежедневно. Работа – это то, что помогло мне выжить в сложной ситуации и то, что сейчас дает мне силы сворачивать горы», – рассказала Бузова журналистам.
При этом уходить с реалити-шоу «Дом-2» Ольга не намерена, так как верит в него, и каждый раз учится на телестройке чему-то новому.
Бузова утверждает, что у нее отлично получается совмещать различные сферы деятельности, о чем свидетельствует грядущее открытие ресторана в центре Москвы, в котором по словам Ольги будут очень вкусно кормить.
В ближайшее время стартуют съемки телешоу, в ходе которого мужчины будут сражаться за сердце Ольги Бузовой.
По словам знаменитости, данный проект – это вынужденная мера, так как из-за плотного рабочего графика у нее не находится времени для знакомств с противоположным полом.
«Я хочу вновь почувствовать, что я женщина, ощутить бабочек в животе, стесняться, краснеть, бледнеть. Я хочу кайфовать не только от работы – этот кайф я получаю ежедневно. Работа – это то, что помогло мне выжить в сложной ситуации и то, что сейчас дает мне силы сворачивать горы», – рассказала Бузова журналистам.
При этом уходить с реалити-шоу «Дом-2» Ольга не намерена, так как верит в него, и каждый раз учится на телестройке чему-то новому.
Бузова утверждает, что у нее отлично получается совмещать различные сферы деятельности, о чем свидетельствует грядущее открытие ресторана в центре Москвы, в котором по словам Ольги будут очень вкусно кормить.