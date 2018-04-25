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Ольга Бузова не намерена покидать «Дом-2»

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова в обсуждении нового проекта, съемки которого должны вскоре начаться, отметила, что прощаться с телестройкой не намерена.

В ближайшее время стартуют съемки телешоу, в ходе которого мужчины будут сражаться за сердце Ольги Бузовой.

Ольга Бузова не намерена покидать «Дом-2»

По словам знаменитости, данный проект – это вынужденная мера, так как из-за плотного рабочего графика у нее не находится времени для знакомств с противоположным полом.

«Я хочу вновь почувствовать, что я женщина, ощутить бабочек в животе, стесняться, краснеть, бледнеть. Я хочу кайфовать не только от работы – этот кайф я получаю ежедневно. Работа – это то, что помогло мне выжить в сложной ситуации и то, что сейчас дает мне силы сворачивать горы», – рассказала Бузова журналистам.

При этом уходить с реалити-шоу «Дом-2» Ольга не намерена, так как верит в него, и каждый раз учится на телестройке чему-то новому.

Ольга Бузова не намерена покидать «Дом-2»

Бузова утверждает, что у нее отлично получается совмещать различные сферы деятельности, о чем свидетельствует грядущее открытие ресторана в центре Москвы, в котором по словам Ольги будут очень вкусно кормить.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:26
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