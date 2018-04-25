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Ученые назвали 7 продуктов, «съедающих» жир

Группа ученых в ходе проведенных исследований смогла выявить 7 продуктов, которые окажут организму помощь, «съедая» лишний жир.
Ученые назвали 7 продуктов, «съедающих» жир


1. Яйцо. Можно съесть утром, в обед или вечером.

2. Квашеная капуста в дополнение к мясу, рыбе или картофелю.

3. Запеченный картофель в компании с беконом, нежирным сыром и овощами будет замечательным завтраком.

4. Фасоль. Из-за высокого содержания в ней антиоксидантов она поможет урегулировать уровень сахара в крови и
этим снизить аппетит.

5. Артишок – отличный источник клетчатки.

Кроме них в списке оказались нежирный йогурт и миндаль.

Помимо этого, многие специалисты придерживаются мнения, что частая еда малыми порциями – источник успешного похудения. Он же поможет не переесть вечером.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:41
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