Ученые назвали 7 продуктов, «съедающих» жир

1. Яйцо. Можно съесть утром, в обед или вечером.2. Квашеная капуста в дополнение к мясу, рыбе или картофелю.3. Запеченный картофель в компании с беконом, нежирным сыром и овощами будет замечательным завтраком.4. Фасоль. Из-за высокого содержания в ней антиоксидантов она поможет урегулировать уровень сахара в крови иэтим снизить аппетит.5. Артишок – отличный источник клетчатки.Кроме них в списке оказались нежирный йогурт и миндаль.Помимо этого, многие специалисты придерживаются мнения, что частая еда малыми порциями – источник успешного похудения. Он же поможет не переесть вечером.