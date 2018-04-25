Ученые назвали 7 продуктов, «съедающих» жир
Группа ученых в ходе проведенных исследований смогла выявить 7 продуктов, которые окажут организму помощь, «съедая» лишний жир.
1. Яйцо. Можно съесть утром, в обед или вечером.
2. Квашеная капуста в дополнение к мясу, рыбе или картофелю.
3. Запеченный картофель в компании с беконом, нежирным сыром и овощами будет замечательным завтраком.
4. Фасоль. Из-за высокого содержания в ней антиоксидантов она поможет урегулировать уровень сахара в крови и
этим снизить аппетит.
5. Артишок – отличный источник клетчатки.
Кроме них в списке оказались нежирный йогурт и миндаль.
Помимо этого, многие специалисты придерживаются мнения, что частая еда малыми порциями – источник успешного похудения. Он же поможет не переесть вечером.
1. Яйцо. Можно съесть утром, в обед или вечером.
2. Квашеная капуста в дополнение к мясу, рыбе или картофелю.
3. Запеченный картофель в компании с беконом, нежирным сыром и овощами будет замечательным завтраком.
4. Фасоль. Из-за высокого содержания в ней антиоксидантов она поможет урегулировать уровень сахара в крови и
этим снизить аппетит.
5. Артишок – отличный источник клетчатки.
Кроме них в списке оказались нежирный йогурт и миндаль.
Помимо этого, многие специалисты придерживаются мнения, что частая еда малыми порциями – источник успешного похудения. Он же поможет не переесть вечером.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:41