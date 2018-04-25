Алексей Купин признался, что пока не готов помириться с Майей Донцовой

«Роме и Марине эта поездка пошла на пользу, потому что после этого конфликта он наладил общение с Татьяной Владимировной, потому что до этого с ней ругался, он повез Марину знакомиться со своими родителями в Питер…», - пишет Купин.

«Сейчас мы с Майей не вместе. Майя вроде хочет помириться, но делает такие действия, которые меня отталкивают: может с кем-то поругаться, может неудачно пошутить в мою сторону. И наше общение было никаким до одного момента — мы ездили на совместную фотосессию, пообщались…», - рассказывает Алексей.

«..я не хочу поломать ее как человека, а хочу, чтобы она сделала работу над ошибками в своем поведении: чтобы она не негативила, не ругалась, не провоцировала… И мы к чему-то пришли. Она согласилась показывать, как она меняется, что хочет вернуть отношения. И сейчас у нас в принципе приятельское неплохое общение…», - завершил свои откровения Леша.

Несколько часов назад молодой человек написал на официальной странице телепроекта новый пост, в котором решил рассказать, как на сегодняшний день складываются его отношения с Майей Донцовой.По словам Алексея, его совместная поездка с Романом Капаклы в Египет пошла на пользу только одной паре. Правда к этой паре он не имеет никакого отношения.В его же отношениях все произошло с точностью да наоборот. Дело в том, что постоянные скандалы еще до поездки, в совокупностью со склоками после отпуска, повлияли на то, что Леша и Майя расстались.Купин сообщил зрителям, что Донцова постоянно пытается убедить его в том, что осознала все свои ошибки, поэтому больше не будет вести себя, как раньше. Оказывается, что для девушки момент расставания стал в очередной раз переломным и именно поэтому она готова меняться.Как бы то ни было, но Алексей пока не готов делать шаги к примирению с Майей. Парень хочет некоторое время просто по-дружески общаться. В то же время Купину интересно понаблюдать за тем, как именно меняется его возлюбленная.