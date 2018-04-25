АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Алексей Купин признался, что пока не готов помириться с Майей Донцовой

Алексей Купин разоткровенничался с телезрителями эпатажного реалити-шоу «Дом-2».

Несколько часов назад молодой человек написал на официальной странице телепроекта новый пост, в котором решил рассказать, как на сегодняшний день складываются его отношения с Майей Донцовой.

Алексей Купин признался, что пока не готов помириться с Майей Донцовой

По словам Алексея, его совместная поездка с Романом Капаклы в Египет пошла на пользу только одной паре. Правда к этой паре он не имеет никакого отношения.

«Роме и Марине эта поездка пошла на пользу, потому что после этого конфликта он наладил общение с Татьяной Владимировной, потому что до этого с ней ругался, он повез Марину знакомиться со своими родителями в Питер…», - пишет Купин.

В его же отношениях все произошло с точностью да наоборот. Дело в том, что постоянные скандалы еще до поездки, в совокупностью со склоками после отпуска, повлияли на то, что Леша и Майя расстались.

«Сейчас мы с Майей не вместе. Майя вроде хочет помириться, но делает такие действия, которые меня отталкивают: может с кем-то поругаться, может неудачно пошутить в мою сторону. И наше общение было никаким до одного момента — мы ездили на совместную фотосессию, пообщались…», - рассказывает Алексей.


Алексей Купин признался, что пока не готов помириться с Майей Донцовой

Купин сообщил зрителям, что Донцова постоянно пытается убедить его в том, что осознала все свои ошибки, поэтому больше не будет вести себя, как раньше. Оказывается, что для девушки момент расставания стал в очередной раз переломным и именно поэтому она готова меняться.

Как бы то ни было, но Алексей пока не готов делать шаги к примирению с Майей. Парень хочет некоторое время просто по-дружески общаться. В то же время Купину интересно понаблюдать за тем, как именно меняется его возлюбленная.

«..я не хочу поломать ее как человека, а хочу, чтобы она сделала работу над ошибками в своем поведении: чтобы она не негативила, не ругалась, не провоцировала… И мы к чему-то пришли. Она согласилась показывать, как она меняется, что хочет вернуть отношения. И сейчас у нас в принципе приятельское неплохое общение…», - завершил свои откровения Леша.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:16
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aznom презентовала роскошный лимузин на основе
Хейтеры в ужасе от толстых ног Ольги Бузовой
В КНР “упавшая” с неба собака нанесла серьезные
Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна
Жители Новосибирска запечатлели на фото девушку с
Дочь Ксении Бородиной устроила подругам просмотр
Около Анапы произошло сильное землетрясение
Ольгу Жарикову не устраивает то, что ее
В сеть выложили фотографии обновленных Renault
Ресурсы Tkeycoin доступны на 9 языках мира
Ольга Бузова не намерена покидать «Дом-2»
Алексей Купин признался, что пока не готов
Жительница Тулы советует россиянкам выходить
Поклонники Анны Нетребко восхищены ее фото в
Экс-участник «Дома-2» Арай Чобонян рассказал о
В Москве один человек погиб в ДТП с тремя машинами
Кристина Дерябина решила вернуть возлюбленного,
Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас назвала
В Новой Гвинее кинжалы из бедра человека были
В Лондоне парализованный британец за 26,5 часов
В Норвегии фотограф запечатлел на камеру
NASA в новом видео показало вращение астероидов
Мощное землетрясение может разрушить Рим 11 мая –
Toyota выводит на рынок новый компактный
Экс-участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия
«АвтоВАЗ» с 1 мая поднимет цены на свою продукцию
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2018 году
Хэтчбек Ford Fiesta представили в виде маленького
Сенаторы США потребовали у банков информацию о
Новый Mercedes-Benz A-Class стал «длинным» седаном
Просмотреть все новости