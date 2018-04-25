Поклонники Анны Нетребко восхищены ее фото в купальнике
Российская и австрийская оперная дива Анна Нетребко поделилась пляжным фото с подписчиками в Instagram и вызвала шквал восхищенных комплиментов в свой адрес.
На снимке народная артистка РФ позирует в купальнике и широкополой яркой шляпе, оттеняющей ее обгорелые плечи. Однако этот факт не испортил общего впечатления, а лишь добавил пикантности публикации.
Фанаты Нетребко, беспокоясь о ее состоянии здоровья, тут же стали давать советы как избавиться от солнечных ожогов, не забывая делать комплименты мирововй знаменитости.
«Южная красавица», «Анна, вы очаровательны! Восхищаюсь вашим жизнелюбием и профессионализмом!», «Прелесть какой красоты эта женщина», - писали фолловеры.
Пользователи отметили, что смуглая загорелая кожа великолепно смотрится со сцены в сочетании с яркими нарядами.
На снимке народная артистка РФ позирует в купальнике и широкополой яркой шляпе, оттеняющей ее обгорелые плечи. Однако этот факт не испортил общего впечатления, а лишь добавил пикантности публикации.
Фанаты Нетребко, беспокоясь о ее состоянии здоровья, тут же стали давать советы как избавиться от солнечных ожогов, не забывая делать комплименты мирововй знаменитости.
«Южная красавица», «Анна, вы очаровательны! Восхищаюсь вашим жизнелюбием и профессионализмом!», «Прелесть какой красоты эта женщина», - писали фолловеры.
Пользователи отметили, что смуглая загорелая кожа великолепно смотрится со сцены в сочетании с яркими нарядами.