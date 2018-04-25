Поклонники Анны Нетребко восхищены ее фото в купальнике

На снимке народная артистка РФ позирует в купальнике и широкополой яркой шляпе, оттеняющей ее обгорелые плечи. Однако этот факт не испортил общего впечатления, а лишь добавил пикантности публикации.Фанаты Нетребко, беспокоясь о ее состоянии здоровья, тут же стали давать советы как избавиться от солнечных ожогов, не забывая делать комплименты мирововй знаменитости., - писали фолловеры.Пользователи отметили, что смуглая загорелая кожа великолепно смотрится со сцены в сочетании с яркими нарядами.