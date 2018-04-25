АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

В Пекине презентован полностью электрический кроссовер BMW Concept iX3

В Пекине официально представили концепт электрического кроссовера BMW iX3. Серийная версия электрокара появится на рынке в 2020 году.

В Пекине презентован полностью электрический кроссовер BMW Concept iX3


BMW iX3 является первой моделью в линейке электрифицированных транспортных средств немецкого производителя. Электрокроссовер BMW iX3 построен на одной платформе со стандартной моделью Х3, но для электрокара пришлось немного изменить конструкцию шасси.

Силовая установка основана на блоке eDrive, в его компактном корпусе объединены электрический мотор, коробка передач, электронные компоненты и аккумуляторы с более высокой плотностью хранения заряда. Агрегат выдаёт 272 лошадиные силы, на одном заряде электрокар способен проехать до 400 км. Для полного заряда машине понадобится 30 минут.

Электрокроссовер BMW iX3 отличается колёсными дисками с аэродинамическим дизайном, закрытой решёткой радиатора, передним бампером с вертикальными воздухозаборниками.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновленный седан Lexus ES презентован в Пекине
Кайли Дженнер за 11 недель похудела до модельных
В Пекине презентован удлиненный кроссовер Audi Q5
Учёные: Некоторые виды рыб способны снижать риск
У начинающих хакеров появились учителя по взлому
Исследователи запечатлели на камеры НЛО во время
В Пекине презентован полностью электрический
Учёные приспособили 3D-принтер для печатания еды
Рамзан Кадыров заявил, что ЗАГС создан для
Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со
Поклонники Димы Билана раскритиковали его новый
Владимир Пресняков - старший госпитализирован в
Кинотеатры Москвы покажут кинофильмы с участием
Житель Нидерландов запечатлел на камеру огромный
По мнению фанатов, Дима Дмитренко не имеет права
В перуанской пустыне ученые обнаружили кости
Ванесса Паради «удешевила» образ скудрявой
Разработанное учеными устройство обнаружения
В Китае арестовали 600 компьютеров для майнинга
В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 килограмм
Маме Дмитрия Дмитренко нравилась Мария Кохно
Роспотребнадзор сообщил про улучшение качества
Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем в
Мэрайя Кэри поразила поклонников своей худобой
Филипп Киркоров перед днем рождения сравнил себя
По мнению зрителей, Ксения Бородина недолюбливает
Джиджи Хадид чуть не показала грудь в откровенном
Эффект Матрешки: исследователи описывают
Кристина Асмус в трейлере нового шоу вырвала себе
Аркадий Дворкович: Деньги на ЧМ-2018 — это не
Просмотреть все новости