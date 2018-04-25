В Пекине презентован полностью электрический кроссовер BMW Concept iX3

BMW iX3 является первой моделью в линейке электрифицированных транспортных средств немецкого производителя. Электрокроссовер BMW iX3 построен на одной платформе со стандартной моделью Х3, но для электрокара пришлось немного изменить конструкцию шасси.Силовая установка основана на блоке eDrive, в его компактном корпусе объединены электрический мотор, коробка передач, электронные компоненты и аккумуляторы с более высокой плотностью хранения заряда. Агрегат выдаёт 272 лошадиные силы, на одном заряде электрокар способен проехать до 400 км. Для полного заряда машине понадобится 30 минут.Электрокроссовер BMW iX3 отличается колёсными дисками с аэродинамическим дизайном, закрытой решёткой радиатора, передним бампером с вертикальными воздухозаборниками.