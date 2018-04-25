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Рамзан Кадыров заявил, что ЗАГС создан для разрушения семьи

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в одном из своих интервью заявил, что ЗАГС создан для разрушения семьи. Хотя сам он официально состоит в браке с 1996 года, в котором воспитывает 12 наследников.

Рамзан Кадыров заявил, что ЗАГС создан для разрушения семьи


По мнению политического деятеля, ЗАГС является первым признаком того, что между парой нет никакого доверия. Кадыров считает, что данное учреждение создано для коварных целей, ведь оно нужно для того, чтобы разделить имущество в случае развода супругов. В этот заключен первый шаг, ведущий к разрушению семьи, добавил глава Чеченской республики.

Кроме того, Рамзан Кадыров заявил, что больше одной жены у одного мужчины – правильно. Если мужчина влюблен, считает политик, пусть женится и содержит, по возможности, семью.

Впервые чеченский глава заявил об этом в интервью «Интерфаксу», отметив, что много любовниц – плохо, а много жен – хорошо.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:00
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