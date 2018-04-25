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Поклонники Димы Билана раскритиковали его новый клип в стиле мюзикла “Ла-Ла Ленд”

Певец опубликовал в сетях ролик с записью своего нового клипа “Девочка, не плачь”, снятый на Кипре. Однако после просмотра сюжета в стиле мюзикла “Ла-Ла Ленд” поклонники раскритиковали Диму Билана.

Поклонники Димы Билана раскритиковали его новый клип в стиле мюзикла “Ла-Ла Ленд”


Героиней композиции стала Ксения Сухинова, согласившаяся работать вместе с исполнителем. Модель уже имела опыт совместной работы, но тогда подписчики благосклонно восприняли их дуэт. Сейчас многие люди отметили, что музыка не сочетается с игрой героев, а также в клипе много наигранных сцен, вызывающих негативную реакцию.



Пользователи назвали шедевр Димы Билана бездарным плагиатом, смешанным с идеями Hurts, после чего с грустью отметили, что в последнее время исполнитель не радует их интересными изюминками. Он стал часто жаловаться на большую загрузку и предпочитает ограничиваться заурядными сюжетами.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:50
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