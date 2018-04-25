Равшана Куркова показала поклонникам фото своей матери Рано Кубаевой в молодости

Тогда молодая звезда была студенткой и только начинала свою карьеру, но наследница всегда гордилась достижениями близкого человека. Знаменитость всегда восхищается своими родственниками, после просмотра архивных сюжетов, а также раньше переживала, что вместо маминой красоты ей достался по наследству только голос.Подписчики сразу отметили, что Равшана Куркова имеет схожие черты с мамой, назвав их аристократами. Однако между ними есть разница в шарме и творчестве, но действительно приятно испытывать позитивные эмоции после увиденных снимков. Пользователи сетей считают, что артистка взяла внутренний мир Рано Кубаевой, а сейчас восхищает своим талантом зрителей.