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Ванесса Паради «удешевила» образ скудрявой прической

Французская певица и фотомодель Ванесса Паради не очень любит использовать косметику, потому в Сети зачастую появляются фотоснимки, на которых она выглядит старше. Недавно экс-возлюбленная Джонни Деппа примерила на себя новый образ, который «удешевил», по мнению общественности, ее внешний вид. Паради сделал прическу с кудрями.

Ванесса Паради «удешевила» образ скудрявой прической


С тех пор как певица начала встречаться и готовиться к свадьбе с режиссером Самюэлем Беншетри, она частенько стала появляться в общественных кругах в удачных бьюти-образах. Фирменной карточкой Ванессы является укладка с прямыми волосами и натуральный макияж.

Ванесса Паради «удешевила» образ скудрявой прической


Однако, стремясь «расцвести», французская актриса слегка переборщила. Недавно Пради заметили в обществе ее жениха на фестивале французского кино Colcoa в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет модель выбрала не очень удачный образ.

Ее образ удешевила укладка с буйными кудрями, а make-up с большим количеством тонального средства превратил лицо звезды в «маску».
Однако саму актрису это, кажется, вовсе не волновало. Она с удовольствием позировала папарацци в объятиях возлюбленного.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:30
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