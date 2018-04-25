Ванесса Паради «удешевила» образ скудрявой прической
Французская певица и фотомодель Ванесса Паради не очень любит использовать косметику, потому в Сети зачастую появляются фотоснимки, на которых она выглядит старше. Недавно экс-возлюбленная Джонни Деппа примерила на себя новый образ, который «удешевил», по мнению общественности, ее внешний вид. Паради сделал прическу с кудрями.
С тех пор как певица начала встречаться и готовиться к свадьбе с режиссером Самюэлем Беншетри, она частенько стала появляться в общественных кругах в удачных бьюти-образах. Фирменной карточкой Ванессы является укладка с прямыми волосами и натуральный макияж.
Однако, стремясь «расцвести», французская актриса слегка переборщила. Недавно Пради заметили в обществе ее жениха на фестивале французского кино Colcoa в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет модель выбрала не очень удачный образ.
Ее образ удешевила укладка с буйными кудрями, а make-up с большим количеством тонального средства превратил лицо звезды в «маску».
Однако саму актрису это, кажется, вовсе не волновало. Она с удовольствием позировала папарацци в объятиях возлюбленного.
С тех пор как певица начала встречаться и готовиться к свадьбе с режиссером Самюэлем Беншетри, она частенько стала появляться в общественных кругах в удачных бьюти-образах. Фирменной карточкой Ванессы является укладка с прямыми волосами и натуральный макияж.
Однако, стремясь «расцвести», французская актриса слегка переборщила. Недавно Пради заметили в обществе ее жениха на фестивале французского кино Colcoa в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет модель выбрала не очень удачный образ.
Ее образ удешевила укладка с буйными кудрями, а make-up с большим количеством тонального средства превратил лицо звезды в «маску».
Однако саму актрису это, кажется, вовсе не волновало. Она с удовольствием позировала папарацци в объятиях возлюбленного.